Kritik am Rostocker Klimacamp: „Dann sollten sie auch ohne alles campen“

Rostock. Bereits vor zwei Jahren organisierten Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung „Rostock for Future“ ein Protestcamp für den Klimaschutz. Seit Beginn der Woche sind sie nun wieder alle dort auf dem Neuen Markt versammelt, um auf die Herausforderungen, die die Erderwärmung mit sich bringt, aufmerksam zu machen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Wochen lang wollen die Campbewohner informieren und aufklären und das Gespräch mit der Bevölkerung suchen. Auch die Oberbürgermeisterkandidaten sind zum Dialog eingeladen. Und schon jetzt gibt es Stimmen und Meinungen der Leserinnen und Leser zum Demo-Camp. Dabei hagelt es viel Kritik.

„Junge Menschen sollten mit ihrem Wissen Änderungen vornehmen“

Ingolf Spangenberg schimpft: "Keine Lösung in petto, außer Utopia oder zurück zur Urgesellschaft."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Martin Baltrusch hält den Protestlern vor, sich nicht autark zu versorgen: "Dann sollten sie auch ohne alles campen. Strom, duschen etc. werden von der Kirche bereitgestellt. Also eigentlich ein Verbrauch, der ohne dieses Camp nicht gebraucht werden würde. Wie sinnvoll."

Erik Schoop fragt: "Noch mehr informieren? Wäre es nicht besser, wenn diese jungen Menschen lieber studieren und mit ihrem Wissen Änderungen vornehmen?"

Paule Doberschütz merkt an: "Mal ein paar Zahlen aus der amerikanischen Statistik. Ende letzten Jahres machten fossile Brennstoffe insgesamt 81 Prozent des Energieverbrauchs aus. Vor zehn Jahren lagen sie bei rund 82 Prozent. Und nur im Jahr 2019 betrugen die Investitionen in erneuerbare Energien weltweit rund 302 Milliarden US-Dollar. Dann streikt mal schön weiter bis wir bei 80 Prozent gelandet sind."

Keyser Söze hält dagegen, spricht von "Milchmädchenrechnung" und verlangt, die Zahlen in die globale Entwicklung einzuordnen. "In den letzten fünf Jahrzehnten hat sich die Weltbevölkerung etwa verdoppelt, der Energiebedarf stieg um etwa das Zweieinhalbfache. Der Anteil an verbrauchtem Öl und Kohle sank dennoch, der von Gas stieg. Ebenso der Anteil von erneuerbaren Energien, der früher nur aus Wasserkraft und ein wenig Biomasse bestand, erst viel später kamen Sonnenenergie und Windkraft in relevantem Anteil hinzu."

Gerhard Hoffacker wiederum begreift die Bewegung gar so: "Bisher konnte man diese Kinder- und Jugendbewegung ja noch mittragen. Jetzt, in diesen schweren Zeiten für jeden einzelnen im Lande wird sie zur schweren gesellschaftlichen Belastung."

„Deutschland tut schon wirklich viel für Klima- und Umweltschutz“

Aurel Timariu zeichnet ein düsteres Szenario: "Ich kann die Jugend verstehen. Sie haben noch Hoffnung und wollen nicht ohne Kampf untergehen. Das ist psychologisch nachvollziehbar, aber gemessen an den politischen Fakten und Zukunftsberechnungen der IPCC-Wissenschaftler nicht mehr nötig. Die Menschheit wird sich vor ihrer selbstverschuldeten Auslöschung nicht retten können. Es ist nicht zu erwarten, dass politische Entscheidungsträger, die Wirtschaft und Wähler plötzlich zu der Erkenntnis kommen, dass etwas getan werden muss." Methan etwa (Fleischproduktion), so Timariu, sei ein über 25-mal stärkeres Treibhausgas als CO. "In wenigen Generationen ist es also zu heiß, um noch etwas zu ernten. Süßwasser wird knapp und wir verlieren Gunstgebiet um Gunstgebiet. In spätestens 200 Jahren ist unsere Biosphäre komplett vernichtet."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heiko Lübkemann sieht es nicht gar so schwarz: "Deutschland tut schon wirklich viel für Klima- und Umweltschutz. Da müssen andere erst mal hinkommen. Aber alles geht nicht von heute auf morgen. Es sind schon sehr viele Projekte angelaufen. Einiges steckt aber noch in den Kinderschuhen. Das dauert seine Zeit."

Lesen Sie auch

Ingo Jüdes geht kritisch mit sich ins Gericht und sei zudem traurig, sagt er, dass er und seine Generation nicht schon vor über 30 Jahren auf die Straße gegangen seien, um für Klimaschutz zu demonstrieren. "Aber wir haben leider außer Politikverdrossenheit nicht viel zustande gebracht. Wir waren nur die Null-Bock-Generation."

Torsten Preuß betont schließlich: "Die Gleichen, die hier permanent nach Meinungsfreiheit brüllen, echauffieren sich jetzt und äußern sich beleidigend, wenn andere ihre Meinung öffentlich zum Ausdruck bringen. Besser kann man seine demokratiefeindliche Gesinnung gar nicht zum Ausdruck bringen. Und am Montag jammern sie wieder alle rum, weil sie bei ihren 'Spaziergängen' ausgelacht werden."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Juliane Lange/OZ