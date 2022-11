Niemand soll in schwerer Zeit alleine sein, sagt die Caritas. Viele Ehrenamtliche haben es sich daher zur Aufgabe gemacht, im Hospizdienst sterbenskranke Menschen zu begleiten. Mit einem Benefizkonzert am Sonntag unterstützt das Landespolizei-Orchester dieses Anliegen. Der Erlös geht an den Caritas-Hospizdienst in Stralsund.