Mann wird in Bar in Kühlungsborn eingeschlossen – und trinkt Champagner für 300 Euro

Kühlungsborn. Ein Gast einer Bar in Kühlungsborn hat seine Gelegenheit genutzt: Am vergangenen Wochenende blieb der Mann allein in dem Lokal zurück. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde er eingeschlossen. Offenbar überkam ihn zu später Stunde der Durst und er öffnete drei Champagnerflaschen im Wert von je 100 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Champagner für 300 Euro nicht mehr zu gebrauchen

Gegen 2.30 Uhr schien er genug zu haben und informiert schließlich die Polizei. Gemeinsam mit dem Betreiber befreiten ihn die Beamten. Die Flaschen im Wert von 300 Euro waren nach dem Vorfall „unbrauchbar“, wie die Polizei informierte. Der Mann war laut eigenen Angaben am Abend zuvor stark angetrunken am Tisch eingeschlafen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Er hätte ja auch einfach aus dem Wasserhahn trinken können“, sagte dazu Florian Müller, Sprecher der zuständigen Polizeibehörde in Güstrow. Diese machte ihren „Schmunzeleinsatz“ auf Facebook öffentlich, wo das Geschehen vielfach kommentiert wurde. „Sie sollten Bücher schreiben“, schrieb eine Frau an dem Polizeisprecher gerichtet.

Zwar nahmen es die Beamten mit Humor, für jene, die möglicherweise in eine ähnliche Lage geraten, hat Polizeisprecher Müller aber den Hinweis: „Man sollte den Notruf wählen, so wie es der Mann ja auch gemacht hat.“ Ob der nächtliche Gast am Ende für die drei Flaschen zahlen musste, ist nicht bekannt.

OZ