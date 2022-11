﻿Küstenschutz in MV: Wo Deiche, Buhnen und Schutzwände gebaut werden

Das meiste Geld fließt nach Rostock und Prerow: 110 Millionen Euro für neue Küstenschutz-Bauten plus jährlich fünf Millionen Euro für Sand will MV bis 2030 ausgeben, um den Nordosten gegen Sturmfluten und steigende Meeresspiegel zu rüsten. Wo gebaut wird – und was genau.

Rostock. 110 Millionen Euro für neue „Bauten“, fünf Millionen Euro pro Jahr für Aufspülungen: MV investiert massiv in den Schutz seiner Küsten. Bis 2030 sollen vor allem die Dünen, Strände und Deiche im Land verstärkt werden. Größtenteils mit Sand aus der Ostsee. Das größte Sand-Projekt: Zwischen Prerow und Zingst/Müggenburg sollen Strand und Dünen auf fast 16 Kilometern Länge aufgespült werden.

Ähnliche Größenordnung: Im Bereich Graal-Müritz, Hohe Düne und Markgrafenheide soll der Küstenschutz immerhin auf fast elf Kilometern Länge verstärkt werden. Auch vor Lubmin, Lobbe, Thiessow, Glowe und Göhren auf Rügen sowie Ückeritz, Zempin und Kölpinsee auf Usedom soll zusätzlicher Sand die Küste sicherer machen.

Jedes Jahr lässt das zuständige Umweltministerium die Küstenschutzdünen von Flugzeugen aus mit Laser-Technik vermessen. Denn das Aufspülen bietet keine dauerhafte Sicherheit: „Dünen müssen in der Regel alle 15 Jahre erneuert werden“, so Eva Klaußner-Ziebarth, die Sprecherin des zuständigen Schweriner Umweltministeriums.

Neue Bauten in Wismar, Rostock, Prerow

Doch mit dem „natürlichen“ Schutz ist es nicht getan. MV baut auch neue Barrieren gegen die Fluten. Eines der teuersten Vorhaben: Allein 21 Millionen Euro sollen in den Schutz von Prerow fließen. Das Land will Buhnen verlängern, auf fast acht Kilometern Wälle und einen Ringdeich bauen.

Ähnlich teuer: Elf Millionen Euro sind für den Schutz der nicht mal 280 Einwohner der Insel Ummanz vor Rügen vorgesehen. Auf fast zehn Kilometern sollen Deiche neu gebaut oder ertüchtigt werden.

Und längst geht es nicht mehr nur um Fluten von See: In Anklam, Trassenheide, Karlshagen, Koserow und Zempin sind ebenfalls neue Deiche geplant – um die Orte vor dem Bodden zu schützen.

Am meisten Geld fließt aber nach Rostock: Allein in der größten Stadt des Landes will das Land bis 2030 29,7 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investieren. Der Stadthafen muss gesichert werden. Geplant sind neue Schutzwände und auch eine Erhöhung des Geländes. Im Zuge der inzwischen abgesagten Bundesgartenschau 2025 begann Rostock mit Planungen für eine „Dünenlandschaft“ an der Warnow. Sogar Straßen sollen in der Hansestadt „höhergelegt“ werden – etwa am Weißen Kreuz und an der Werftallee.

Ähnlich teuer dürfte der Schutz Wismars werden. Zahlen gibt es hierfür aber noch nicht.

Keine Bauten mehr direkt am Meer?

Sicher ist aber bereits: Der Küstenverlauf wird sich massiv verändern. Denn nicht mehr jeder Strand oder jedes Gebiet wird geschützt. „Das Land schützt ausschließlich die im Zusammenhang bebauten Gebiete sowie die dort lebenden Menschen und ihre Sachwerte“, so Klaußner-Ziebarth.

Auch aus Experten-Sicht lässt sich perspektivisch nicht mehr jedes Gebiet retten: „Abhängig davon, wie stark der Meeresspiegel wirklich steigt, kommen auch Schutzbauten an ihre Grenzen. Je höher zum Beispiel ein Deich gebaut werden muss, desto breiter muss er auch werden“, sagt Arne Arns, Ingenieur und Professor für Küstenschutz & Küstendynamik an der Uni Rostock.

Das Land fordert auch die Kommunen auf, sich auf steigende Pegel einzustellen – und gegebenenfalls auch auf Neubauten zu verzichten. Klaußner-Ziebarth: „Die Erweiterung von Bebauungsgebieten muss mit Blick auf die Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringen kann, kritisch betrachtet werden.“ Zudem sollen die Städte und Gemeinden für Extrem-Hochwasser Evakuierungsrouten bestimmen.