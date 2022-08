Riesige Investitionen sind beim Wärmepumpen-Einbau vor allem in älteren Häusern in MV nötig. Die Bundesregierung stellt die Förderung für Alternativen ein. OZ war mit einem Heizungsmonteur unterwegs und hat sich eine Vielzahl von Problemen schildern lassen.

Loissin. Die zwei großen Ventilatoren surren leise. Zudem ist das Geräusch des Kompressors der Luft-Wasser-Wärmepumpe zu hören. Das fast mannshohe Gerät steht in einer geschützen Ecke des Einfamilienhauses von Michael Linde (62) in Loissin (Vorpommern-Greifswald). „Wir haben die Anlage noch einmal umgesetzt und optimiert. Der Lärm war erträglich, aber der durch die Pumpe erzeugte ständige Windzug auf der Terrasse störte gewaltig“, erklärt der Hausherr. Im Mai hat die Firma Hanke & Sohn aus dem benachbarten Lubmin die Installation vorgenommen. Linde ist froh, dass er sich frühzeitig für die Umrüstung seiner alten Ölheizung entschieden hat. Denn aktuell läuft in MV wenig oder nichts in puncto Umrüstung auf die von der Berliner Ampelkoalition favorisierten Wärmepumpen.

Wärmepumpen in MV: Lieferzeit von zwölf Monaten