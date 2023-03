﻿Kurtaxen an der Ostsee steigen: Wo Kinder ab sechs Jahren jetzt den vollen Preis zahlen

Zinnowitz/Rostock. Voller Preis für Kinder ab sechs Jahren, teilweise deutliche Preissteigerungen in einigen Ostseebädern: Die neue Kurtaxe auf Usedom, die ab dem 1. April fällig wird, sorgt für Diskussionen. „Vor allem für Familien wird das teuer“, findet beispielsweise Kristina Bluhm von der Zimmervermittlung „Bäder-Tourist“ in Zinnowitz.

Auch Befreiungen und Ermäßigungen für Schwerbehinderte, Schüler und Studenten soll es nicht mehr geben. Jeder Gast zahlt künftig 2,70 Euro pro Übernachtung in der Hauptsaison und 2 Euro in der Nebensaison. Die gemeinsame Kurabgabe gilt in allen acht Seebädern. In den Kaiserbädern Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck sowie im Ostseebad Ückeritz kommen noch 40 Cent für den Busverkehr hinzu.

Zinnowitzer Kurbetrieb machte Verlust im Vorjahr

„Im Sinne einer Kurkarte, die für die gesamte Insel gültig und gegenseitig anerkannt wird, wird sie sowohl für Gäste als auch für Einheimische einen klaren Mehrwert leisten“, sagt hingegen Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH. Gäste aus Karlshagen könnten dann beispielsweise die touristischen Einrichtungen in den Kaiserbädern nutzen und umgekehrt.

Urlaub an der Ostsee: Höhere Kurtaxe in MV muss zu besserem Angebot führen – ein Kommentar

Der Zinnowitzer Eigenbetriebsleiter Carsten Nichelmann rechnet mit der neuen Kalkulation bei gleicher Belegung wie im Vorjahr mit etwa einer halben Million Euro Mehreinnahmen, wie er jüngst im Gespräch mit der OZ verriet. „Die sind nötig, denn im Vorjahr hatten wir ein Minus von 300 000 Euro“, sagt er.

Rostocker Kurabgabe soll steigen

Ende März soll auch die Rostocker Bürgerschaft über eine neue Kurabgabesatzung ab Juni abstimmen. Dann könnte die Gesamtabgabe, die bisher nur in den Rostocker Seebädern galt, für Übernachtungsgäste im gesamten Stadtgebiet von 2,25 Euro auf 3,70 angehoben werden – darin erhalten sind jedoch auch die Kosten für den ÖPNV. Für Jugendliche von sechs bis einschließlich 14 Jahre gilt der ermäßigte Satz von 2,95 Euro.

„Das ist viel Geld und kommt sehr kurzfristig. Viele Gäste haben bereits für den Sommer Urlaub gebucht, es gibt Verträge“, sagt etwa Hotelier Frank Martens.

Kurabgabe wichtig für touristische Infrastruktur

Durch die Kurabgabe werden, so Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm, Leistungen wie Strandbewirtschaftung und Wasserrettung in den Ostseebädern, aber auch ganzjährige Veranstaltungsangebote, Umweltmanagement, touristische Infrastruktur und Services im gesamten Stadtgebiet finanziert. Bislang werden durch die geltende Kurabgabe in Rostocks Ostseebädern jährlich etwa 2,8 Millionen Euro eingenommen.

Landesweit ist es ein höherer zweistelliger Millionenbetrag, wie Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands, verrät. Die Abgabe fließe zu 100 Prozent zurück in den Tourismus. „Man kann die Kurabgabe doof finden, aber wenn man sie abschafft, geht letztendlich die Infrastruktur im Ort baden.“

Touristenorte müssen bei Kurabgabe etwas bieten

Ähnlich sieht das Dehoga-Präsident Lars Schwarz. Grundsätzlich hält er eine Abgabe für sinnvoll. „Alle haben Interesse an einer guten Infrastruktur“, sagt er. Jedoch sei Fingerspitzengefühl wichtig. „Die Gäste sind preissensitiver geworden.“ Wer eine Kurabgabe erhebt, müsse auch etwas bieten können. „Es geht um Akzeptanz.“