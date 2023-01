Unbekannte Täter sprengen Eingangstür der Polizeistation in Laage

Laage. In der Nacht zum 2. Januar ist die Eingangstür der Polizeistation in Laage (Landkreis Rostock) gesprengt worden. Wie die Beamten mitteilten, meldete eine Mitarbeiterin des Amtes die starken Schäden an dem Haus in der Hauptstraße 21.

In dem Gebäude, welches sich neben dem Marktplatz befindet, befinden sich auch fünf Wohnungen. Einer der Bewohner bemerkte in der Nacht zu Montag eine laute Explosion. Nach Angaben der Polizei nutzten die Täter Pyrotechnik mit hoher Sprengkraft und brachten sie an der Haustür an. Die Trümmerteile waren vom Hausflur bis auf die Straße verteilt. Neben der Tür wurden auch die Briefkästen zerstört.

Die Kripo Rostock hat die Ermittlungen übernommen und schätzt den Schaden zur Zeit auf mindestens 5000 Euro. De Weiteren bitten die Beamten mögliche Zeugen um ihre Mithilfe. Hinweise können online unter polizei.mvnet.de oder per Telefon unter 038208 8882224 eingereicht werden.