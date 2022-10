﻿Landesbaupreis 2022: Diese Architektur-Meisterwerke in MV wurden ausgezeichnet

Schwerin. Eine Brücke kann mehr sein als nur die einfache Verbindung zwischen zwei Inseln. Das beweist ein Beispiel aus Schwerin. Für ihre besondere technische Ästhetik zeichnete die Jury jetzt die IBD Ingenieurgesellschaft für ihre Brücke über den Ostorfer See mit dem Landesbaupreis aus. In der Kategorie Konstruktiver Ingenieurbau erreichte das Bauprojekt den ersten Preis. Dabei ist ihre Entstehungsgeschichte nicht gerade immer konstruktiv gewesen.

Um das umstrittene Projekt wurde hart gerungen. Die Entscheidung für den Bau der Radwegverbindung, die die Halbinseln Dwang und Krösnitz verknüpft, fiel in der Stadtvertretung denkbar knapp aus. Zudem ist das Bauwerk im Schwarzbuch der Steuerzahler gelandet. Schon während der Planungsphase kritisierte der Bund der Steuerzahler die kalkulierten Kosten von damals 1,8 Millionen Euro im Verhältnis zum Nutzen als Verschwendung. Am Ende waren es 3,6 Millionen Euro, was die Gegner nicht gerade verstummen ließ.

Für alle Fans der im vergangenen Jahr fertiggestellten Brücke dürfte somit die jetzt verliehene Auszeichnung ein Trost und Unterstützung sein. Die Fachjury lobte neben der Ästhetik, dass die neue Fahrradbrücke in der Landeshauptstadt die „beiden ankommenden Wege aus fahrdynamischer Sicht sehr gut“ aufnehme und eine optimale Verbindung darstelle.

Neubau der Amtsscheune in Zarrentin besonders erfolgreich

Insgesamt bewertete die Jury 53 eingereichte Projekte in verschiedenen Kategorien. Am Ende wurden sieben Sieger benannt. Besonders erfolgreich ist dabei ein Bauprojekt, das gleich in zwei Kategorien gewann – und zwar der Neubau der Amtsscheune in Zarrentin, der sowohl in der Kategorie Technische Gebäudeausrüstung als auch in der Kategorie Architektur überzeugen konnte.

Der Neubau der Amtsscheune in Zarrentin am Schaalsee überzeugte mehrfach. © Quelle: Daniel Sumesgutner

Das Gesamtkonzept vom Büro PPP Architekten + Stadtplaner aus Lübeck begeisterte die Fachleute durch die „klare architektonische Formensprache der modernen Ausführung in historischem Kontext“. In Kurzform bedeutet das: Den Architekten und Planern ist es gelungen, ein modernes Gebäude in das historische Gebäudeensemble der ehemaligen Klosteranlage am Schaalsee passend zu integrieren. Dabei handelt es sich um ein Nahezu-null-Energiegebäude, in dem Wärme und Kälte durch oberflächennahe Geothermie und Strom zum großen Teil über die Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt werden.

Entstanden ist der im vergangenen Jahr für 3,6 Millionen Euro fertiggestellte Neubau dort, wo zuvor die alte Amtsviehscheune stand. Das sanierungsbedürftige Gebäude war zuvor abgerissen worden. Der Neubau beherbergt nun einen Teil der Zarrentiner Amtsverwaltung.

Landesbaupreis in MV: Sieger am Montag bekanntgegeben

Der Landesbaupreis in MV loben das Bauministerium zusammen mit der Architekten-, der Ingenieurkammer und dem Bauverband aus. Die Sieger wurden am Montagabend bei der Preisverleihung im Schweriner Schloss bekanntgegeben. Bauminister Christian Pegel (SPD) sagte: „Wieder einmal haben die Architekten, Ingenieurinnen und Bauunternehmen gezeigt, was hohe Baukultur im Norden bedeutet, nämlich Innovationen, Qualität und Klimabewusstsein mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Bezügen.“ Er ist sich sicher, dass die Siegerprojekte und der Wettbewerb als Ganzes einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Prozess der Verständigung über qualitative Werte und Ziele des Bauens leisten.

Gesa Haroske als Präsidentin der Ingenieurkammer sowie Thomas Maync, Chef des Bauverbandes, hoben in ihren Ansprachen hervor, vor welchen Herausforderungen die jeweiligen Branchen derzeit stehen. Mobilität, Ressourcen oder Klimawandel: „Der Wettbewerb hat gezeigt, dass diese Themen heute drängender denn je sind. Ingenieure müssen Ideen entwickeln und Lösungsansätze finden, von denen auch folgende Generationen noch profitieren können. Es geht um ökologische Nachhaltigkeit, Funktionalität und handwerkliche Qualität“, so Gesa Haroske. Und Thomas Maync sagte: „Schaffung und Erhalt eines attraktiven Lebensumfeldes sehen wir in Bezug auf den Wohnungsbau und die Infrastruktur als eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft.“

In der Kategorie Stadtplanung gewinnt das Projekt Neues Wohnen am Lankower See. © Quelle: Maik Gleitmann-Frohriep

Ein Beispiel dafür, wie das Wohnen der Zukunft aussehen kann, findet sich laut Ansicht der Jury ebenfalls in Schwerin. In der Kategorie Stadtplanung konnte das Büro MKK Architekten mit seinem Konzept für das neue Quartier am Lankower See überzeugen. Die Jury befand, dass es hier auf eindrückliche Weise gelungen sei, die innerstädtische Brachfläche in ein Wohnquartier mit eigenständiger Architektursprache von hoher gestalterischer Qualität zu entwickeln.

Weitere Preisträger Selten gilt bei Statikern Mut als positive Eigenschaft. Doch genau das bescheinigt die Jury dem Team die Firma Montra Bauplanung für ihre mutige innovative Tragwerkslösung bei einem Rostocker Projekt. In der Kategorie Tragwerksplanung erhielten die Statiker den Landesbaupreis 2022 für das Tragwerk des Wohn- und Geschäftshauses Schröderstraße 18, bei dem ein sichtbarer Gebäude-Kubus auf ein dreieckiges Grundstück gesetzt wurde. Für den Um- und Ausbau des ehemaligen Offizierskasinos in Schwerin erhielt das Büro Kirsten Schemel Architekten den Preis in der Kategorie Innenarchitektur. Sie hatten auf edle Materialien sowie die Entfernung fast aller Wände gesetzt und damit den Blick auf das malerische Schlossensemble frei gemacht. In der Kategorie Landschaftsarchitektur erhielt das Büro Proske Landschaftsarchitekten den Preis für die Neugestaltung des ehemaligen Lagergeländes in der KZ-Gedenkstätte Wöbbelin. Hier überzeugte die gestalterische Idee für den behutsamen Umgang mit der Geschichte des Ortes, heißt es in der Begründung. Ansichten und Daten aller ausgezeichneten Projekte sowie die Zusammensetzung der Jury finden sich auf www.baukultur-mv.de.

Das ehemalige Internatsgelände lag zuvor brach, bis nach einem städtebaulichen Wettbewerb 2010 ein Konzept für ein neues Wohnquartier gefunden wurde. Dies setzt auf moderne Architektur, ein einheitliches Gesamtbild und gleichzeitig ermöglicht es ein breites Angebot an individuellen Wohnformen.

„Die Einschätzung, was gute Architektur ausmacht, ist individuell sehr unterschiedlich. Fast immer hat sie nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine persönliche Dimension“, betonte Christoph Meyn als Präsident der Architektenkammer. „Unser Wettbewerb veranschaulicht beispielhaft, wie wir in Mecklenburg-Vorpommern wohnen und arbeiten wollen.“