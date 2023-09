﻿Bei Insolvenz vertuscht: Ex-Minister Günther Krause verheimlicht Großteil der Dschungelcamp-Gage

Rostock. Der frühere Bundesverkehrsminister Günther Krause muss wohl wieder nicht ins Gefängnis: Der Ex-Politiker, der in wenigen Tagen seinen 70. Geburtstag feiert, darf nach einem Deal mit Staatsanwaltschaft und Gericht auf eine Bewährungsstrafe von höchstens zwei Jahren hoffen. Und das, obwohl er am Montag zu Prozessbeginn vor dem Rostocker Landgericht zugab, mehr als 370 000 Euro zur Seite geschafft zu haben.

Das Geständnis war Teil des Deals: Krause räumte ein, das Geld über eine spanische Scheinfirma, die auf seine Frau läuft, Honorare aus TV-Shows, Buchverkäufen und anderen Quellen am Insolvenzverwalter vorbeigeschummelt zu haben. Krause muss sich dafür wegen Betruges und Bankrotts verantworten. Der Ex-Minister war in der Vergangenheit wegen verschiedener dubioser Geschäfte bereits mehrfach vor Gericht und ist offiziell pleite.

180 000 Euro für Günther Krauses Dschungelcamp-Teilnahme

Der größte Posten aus der Anklageschrift ist das Honorar für zwei Auftritte beim RTL-TV-Dschungelcamp „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Alleine dafür bekam der heute 69-Jährige rund 180 000 Euro. Dem Insolvenzverwalter gegenüber gab er aber an, nur 20 000 Euro erhalten zu haben.

2020 war Günther Krause, Ex-Bundesverkehrsminister, in der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. © Quelle: RTL

Das Geld ging an die spanische Firma seiner Frau. Es folgte die zweite Lüge: Krause behauptete, die Firma könne nicht mehr als 3000 Euro davon zurückzahlen, da ihr sonst die Insolvenz drohe. Das kaufte ihm der Insolvenzverwalter ab und stimmte zu. Erst das Insolvenzgericht stoppte diesen Deal.

Anwalt von Ex-Verkehrsminister: „Angeklagter mit Scham und Demut“

Doch dem Deal vor dem Rostocker Landgericht steht das wohl nicht im Wege: Das Motto „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gilt offenbar auch hier. Krauses Anwalt, sein früherer Politiker-Kollege Peter-Michael Diestel, verlas für seinen Mandanten dessen Geständnis. Krause sei gesundheitlich schwer angeschlagen und habe ihn daher gebeten, dies für ihn zu übernehmen.

Dabei sparte Diestel nicht mit emotionalen Worten: „Hier steht ein Angeklagter mit Scham und Demut“, sagte er, während Krause neben ihm saß. Dieser habe seine Fehler begriffen und eingesehen. Krause sei so hoffnungslos überschuldet, dass er nicht einmal mehr die Zinsen zahlen könne, und lebe in „ärmlichsten Verhältnissen“ von der Hand in den Mund.

Kein Fertighaus in MV für Familie von Günther Krause

Laut einem Bericht von „Spiegel TV“ wohnen die Krauses allerdings in einem schmucken Reihenendhaus in Brandenburg. Zuletzt hätten sie demnach geplant, sich in MV ein neues Fertighaus eines renommierten heimischen Herstellers bauen zu lassen. Doch dieses Vorhaben sei gescheitert, als die Inhaber des riesigen Baugrundstücks erfuhren, wer dort einziehen will.

Günther Krause Der heute 69-jährige Günther Krause hatte als Chef-Unterhändler der DDR 1990 gemeinsam mit dem damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) den Einheitsvertrag unterschrieben. Von 1991 bis 1993 war er Bundesminister für Verkehr und trat nach mehreren Affären zurück. Nach seinem Rücktritt hatte sich Krause weitgehend aus der Politik zurückgezogen und war als Unternehmer tätig. In dem Zusammenhang musste er sich bereits mehrfach vor Gerichten verantworten.

Denn in Immobiliensachen haben Krauses nicht den besten Leumund in MV: 2018 wohnten sie fast ein Jahr lang in einem luxuriösen Haus mit Schwimmbad und Sauna an der Müritz. Eigentlich wollten sie dieses kaufen, den Kaufpreis in Höhe von knapp einer halben Million Euro bezahlten sie aber nie. Erst nach einem Gerichtsbeschluss räumten die Krauses das Haus.

Krause habe seine Würde beim Dschungelcamp für Vision geopfert

Gläubigern bot Krause wohl mehrfach wertlose Aktienpakete einer Firma an, die Energie aus Elementarteilchen der Sonne gewinnen will. An dieser von der etablierten Wissenschaft nicht anerkannten Vision wolle sein Mandant auch weiterhin festhalten, so Diestel. Der habe er nicht nur alle seine Kräfte geopfert, sondern auch seine Würde – Stichwort Dschungelcamp – untergeordnet.

Zuletzt hatten die Krauses bei Freunden ein Darlehen in Höhe von 10 000 Euro aufgenommen, dieses aber nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgezahlt. Das Auto von Krauses Ehefrau, das als Sicherheit angegeben war, ließen die Darlehensgeber daraufhin abschleppen. Dieser sei der letzte nennenswerte Wertgegenstand der Krauses gewesen, versicherte Diestel.

Staatsanwaltschaft: Bei Günther Krause ist wohl nicht viel zu holen

Der Prozess vor dem Rostocker Landgericht, der zunächst auf 15 Verhandlungstage angesetzt war, verkürzt sich mit dem Geständnis erheblich. Der Richter verwies zum Ende des ersten Verhandlungstages auf aus seiner Sicht bestehende Widersprüche in der Erklärung. Diese wollte Diestel nach Rücksprache mit Krause beim nächsten Termin am kommenden Montag aufklären. Dann sollte auch der Insolvenzverwalter aussagen.

Laut Richter kann Krause am Ende mit einer Bewährungsstrafe in Höhe von einem Jahr und neun Monaten bis zu zwei Jahren rechnen. Die Einziehung des beiseitegeschafften Geldes bleibt von dem Deal unberührt. Doch die Staatsanwaltschaft äußerte bereits Zweifel daran, dass viel zu holen sei.

