﻿Verödete Innenstädte in MV: „Kreative Geschäftsideen kommen zehn Jahre zu spät“

Die Krisen der vergangenen Monate haben einen Teil der Geschäfte in Mecklenburg-Vorpommerns Innenstädten in die Knie gezwungen. Ein neuer Wettbewerb der Industrie und Handelskammern im Land soll nun Abhilfe schaffen. Kritiker zeigen sich skeptisch: Aus ihrer Sicht wächst die Konkurrenz durch den Internethandel weiter.

Die Läden in den Geschäftshäusern der Einkaufsstraße in der Wolgaster Innenstadt stehen leer. Seit Langem sucht das Land Rezepte gegen die Verödung.

Wolgast/Barth/Rostock. „Erfolgsraum Altstadt“ heißt ein Wettbewerb, den die Industrie- und Handelskammern im Land ins Leben gerufen haben. Er richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit ihren „neuen Geschäftskonzepten, interessanten Neugründungen und gelungenen Geschäftsentwicklungen“ die Aufmerksamkeit der Jury wecken sollen – und die der möglichen Kundschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ziel der Aktion ist die Belebung des innerstädtischen Handels in Mecklenburg-Vorpommern, der zuletzt stark unter den Restriktionen in der Corona-Pandemie und dem Druck der digitalen Konkurrenz gelitten hat. Leerstand in vielen Stadtzentren des Landes sind die Folge. Ein Umstand, der auch viele Leserinnen und Leser beschäftigt und nach Gründen suchen lässt.

„Leerstand in der Kröpeliner Straße nimmt zu“

Sven Stötera hat das Problem in Rostock beobachtet: „Der Leerstand in der Einkaufsstraße Kröpeliner Straße nimmt jeden Monat zu, jetzt sind wieder zwei Geschäfte geschlossen worden.“ Stötera sagt, viele der Flächen seien seit mindestens fünf Jahren nicht mehr genutzt worden. „Warum? Sind die Mieten zu hoch oder wird damit einfach spekuliert? Die Stadt sollte hier Anreize setzen, mehr Erlebnisgastronomie, Pop-Up-Stores, Events und Ausstellungen statt Leerstand.“ Der Leser regt an, die „Loka-Karte“ auszubauen, denn, so Stötera, im Moment sei sie eine nette Idee, aber völlig nutzlos. Mit ihr sollen Künstler und Händler aus MV angelockt und unterstützt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist die „Loka-Karte“? „Loka“ steht für „Lokal kaufen“ und ist eine Lokalkarte für Rostock und den Landkreis. Sie kann als einfaches Zahlungsmittel bei allen teilnehmenden Partnern genutzt werden. Die Karte gibt es als Gutscheinkarte (einmalig aufladbar bis 100 Euro) und als wiederaufladbare Jobkarte, die von Arbeitgebern monatlich mit bis zu 50 Euro aufgeladen werden kann.

Thomas Nithammer sieht unterdessen schon jetzt schwarz: „Die Wirtschaft ist leider kaputt und keiner will es wahrhaben und dann noch die Preise in der Innenstadt, traurig traurig. Ich glaube, es ist zu spät.“ Leslie Motz schaut weniger optimistisch gen Zukunft: „Jetzt plötzlich sucht man kreative Geschäftsideen.“ Die kämen zehn Jahre zu spät, meint Motz. „Da ist Amazon schon längst wieder bei neuen Ideen für die nächsten Jahre.“

Lesen Sie auch

„Berlin, Hamburg: Andere Städte lohnen sich mehr“

Sven Hi sieht die Schuld bei den Käufern: „Selbstgemachtes Leid. Wenn die Kunden lieber bei Amazon kaufen, statt in die Boutique zu gehen, hilft auch keine Attraktivität. Gegen den Internethandel kommt man nicht an.“ Passend dazu notiert Kira Sack ihre Meinung: „Mich reizt es null, in die Innenstadt zum Shoppen zu gehen. Der Bedarf an Mode, den ich benötige, ist nicht gegeben. Zudem wird die Innenstadt von Jahr zu Jahr unattraktiver. Mal ein Eis essen ja, mehr aber auch nicht wirklich. Den Rest ordere ich zum größten Teil online. Ich finde, da lohnen sich andere Städte deutlich mehr – Berlin, Hamburg und so weiter. Selbst Kiel finde ich besser.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

OZ-Leserin Syl Via geht auf Ursachensuche: „Der Abwärtstrend ist wohl in vielen Orten so. Unbezahlbare Ladenmiete gehört zum Beispiel dazu.“ Außerdem erwähnt sie die stets weiter steigenden Parkgebühren. „Wer vom Umland will dann noch dahin?“