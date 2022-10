﻿Legalisierung von Cannabis geht voran: Wer könnte es in MV verkaufen?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat dem Bundeskabinett seine Eckpunkte zur Legalisierung von Cannabis vorgelegt. Demnach soll der Besitz von bis zu 30 Gramm straffrei sein. Doch wo könnte man den Stoff in MV dann erwerben? Die OZ hat sich umgehört.

Rostock. Hippies haben es schon vor 60 Jahren und der Grüne Hans-Christian Ströbele noch einmal vor 20 Jahren gefordert: „Gebt das Hanf frei!“ Tatsächlich hat sich die Ampel-Koalition in Berlin die Freigabe von Cannabis in den Koalitionsvertrag geschrieben.

In der vergangenen Woche legte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nun die Eckpunkte für den legalen Verkauf der Droge vor. Sollte es tatsächlich so weit kommen: Wo könnten Konsumenten in MV den „Stoff“ dann bekommen? Die OZ hat sich umgehört.

Greifswalderin will eigenen Cannabis-Laden aufmachen

„Wir stehen dem offen gegenüber“, sagt etwa Julia Groß, Chefin des Geschäfts „Meerhanf“ in Greifswald, wo sie bereits jetzt legale Hanfprodukte wie Aromaöle oder Kosmetik vertreibt.

„Dafür würde ich allerdings einen eigenen Laden aufmachen“, sagt Groß. Denn ihr jetziges Geschäft spreche eine andere Klientel an: „Es sind vor allem Kunden, die gesünder leben wollen.“ Zudem werde der laut Entwurf nötige Abstand von 500 Metern zur nächsten Schule nicht eingehalten.

„Kunden auf dem Schwarzmarkt bekommen stärkeren Stoff“

Einen anderen Punkt in Lauterbachs Papier kritisiert die Geschäftsfrau: „Das legale Cannabis soll nur einen THC-Gehalt von 15 Prozent haben.“ THC (Tetrahydrocannabinol) ist die psychoaktive Substanz im Cannabis, die für Rauschzustände sorgt. „Dann würden die Kunden auf dem Schwarzmarkt stärkeren Stoff kaufen und diesen damit sogar noch anheizen“, glaubt Groß.

Doch auch das schwächere, legale Cannabis sollte ihrer Ansicht nach nicht jeder verkaufen dürfen: „Ich selbst bin geschult im Umgang mit medizinischem Cannabis und mache auch Aufklärung und Präventionsarbeit gegen Sucht. Es gibt viele Aus- und Fortbildungen in dieser Richtung.“ Der Entwurf der Ampel sieht auch vor, dass nur lizenzierte Geschäfte Cannabis vertreiben dürfen.

Cannabis-Lizenz nur für Apotheken?

Hier sieht wiederum ein Händler im Westen von MV, der nicht namentlich genannt werden möchte, ein Problem: „Ich würde gerne Cannabis verkaufen“, so der Betreiber eines sogenannten Headshops, in dem schon jetzt ganz legal Utensilien für den Cannabis-Konsum verkauft werden dürfen. „Aber ich gehe davon aus, dass nur standardisiertes Gras verkauft werden darf, und dass auch nur Apotheken eine Lizenz bekommen werden. Was da vorgelegt wurde, ist für mich ein Witz.“

Bedenken hat auch Alexander Lorenzen, Inhaber des Pegasus Head and Grow Shops in Rostock. Grow (englisch für wachsen) Shops vertreiben zusätzlich noch legal Produkte, die zum bislang noch verbotenen Anbau von Hanfpflanzen dienen. „Ich fürchte, der legale Cannabis-Verkauf wird mit viel Stress, Problemen und Ärger mit Behörden verbunden sein“, so Lorenzen. „Der damit verbundene Aufwand wäre höher als der mögliche Verdienst.“

Lorenzen sieht auch noch eine ganz andere Gefahr: „Es könnte sein, dass diejenigen, die den Stoff bislang illegal verkaufen, sich mit der legalen Konkurrenz nicht abfinden werden.“ Drohen etwa Mafia-Methoden im Cannabishandel?

Rostock: Anbau-Bedarf für Hanfpflanzen läuft schon jetzt gut

Einen anderen Aspekt der Legalisierung möchte Lorenzen dagegen nutzen: Die Ampel möchte wohl die Aufzucht von bis zu zwei Hanfpflanzen ebenfalls legalisieren, so dass sich Kiffer ihren Stoff selbst herstellen können. „Wir wollen unseren Grow-Sektor vergrößern. Der Verkauf etwa von Wärmelampen oder Spezialerde läuft schon jetzt ganz gut.“

Eine etwas spezielle Produktsparte in seinem Sortiment könnte dagegen vor dem Aus stehen: Im Pegasus sind auch falsche Getränke- oder Kartoffelchips-Dosen mit Geheimfächern erhältlich, die sich auch als Versteck für Drogen eignen. „Aber auch für Bargeld“, betont Lorenzen.

SPDin MV fordert bestmögliche Beratung beim Verkauf

Im politischen Raum geht derweil die Diskussion über eine Legalisierung von Cannabis weiter. Die Schweriner Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) begrüßt grundsätzlich eine kontrollierte Cannabis-Legalisierung für Erwachsene. „Für unabdingbar halte ich, dass auf den zukünftigen Produkten der THC-Gehalt klar deklariert ist und beim Verkauf eine bestmögliche Beratung und gegebenenfalls auch Aufklärung stattfindet.“

Dazu könnten auch verpflichtende Schulungen für Cannabisverkaufspersonal gehören, so Drese. Ein besonderer Schwerpunkt sollte zudem auf Jugendschutz und Prävention gelegt werden.

Linke in MV: Bisherige Drogenpolitik ist gescheitert

Auch die Linke setzt sich schon länger für eine Legalisierung ein und sieht sich durch die Ampel bestätigt: „Die bisherige auf Verbote setzende Drogenpolitik ist aus unserer Sicht ideologisch motiviert und gescheitert. Sie hat mit der Lebensrealität der Menschen nachweislich nichts zu tun“, so der gesundheitspolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Torsten Koplin.

In Deutschland konsumierten etwa vier Millionen Erwachsene Cannabis, so Koplin. „Ihre Kriminalisierung ermöglicht den unkontrollierten Schwarzmarkt erst – ohne jeglichen Schutz von Risikogruppen, insbesondere Jugendlichen. Stattdessen plädieren wir für einen kontrollierten Verkauf durch ausschließlich staatlich lizenzierte Händlerinnen und Händler.

Die CDU bleibt dagegen bei ihrer Ablehnung: „Die Freigabe weiterer Drogen ist der falsche Weg“, sagt MV-Generalsekretär Daniel Peters. Es sei zu befürchten, dass es Drogentourismus aus aller Herren Länder nach Deutschland geben wird, „mit vielen negativen Folgen, was Bandenkriminalität und den Verkauf illegaler Drogen angeht.“ Die Niederlande, in denen Cannabis ebenfalls legal verkauft werden darf, litten darunter seit Jahren, meint Peters. „Davor sollten wir MV mit seinen familienfreundlichen Tourismusstandorten bewahren.“