﻿Leser zur Krise bei Hansa: „Die wirklichen Versager stehen immer auf dem Platz“

Rostock. Auch abseits des Platzes und der zuletzt Erfolglos-Serie des FC Hansa Rostock bleibt der krisengeplagte Verein Gesprächsthema bei Lesern. Im Fokus steht aktuell die Entlassung von Sportvorstand Martin Pieckenhagen, der vier Jahre im Amt war. Einige Leser sehen in dieser Personalentscheidung keinen Grund für Euphorie, schließlich stünden die Spieler auf dem Platz. Hier ein Blick auf die Einschätzungen der Leser zur Personalie Pieckenhagen in den sozialen Medien der OSTSEE-ZEITUNG.

Sylviana Tietböl kritisiert die Entscheidung: „Schon wieder wird jemand ausgetauscht, bloß weil die Spieler nicht das umsetzen können, was der Trainer und der Vorstand ihnen sagen.“ Tietböls Vorschlag: „Einfach mal den Spielern das Gehalt kürzen. Bekommen eh zu viel für nichts.“ Detlef Spitzer meint: „Die wirklichen Versager stehen immer auf dem Platz.“ Woraufhin Christian Alexander Schulz einwirft: „Aber irgendwer muss die ‚Versager‘ ja gewollt haben!“

Leser fragen nach Entlassung: „Und jetzt gewinnt der FCH?“

Thomas Krämer hingegen findet gut, dass die Entscheidung gegen Martin Pieckenhagen, der selbst einst als Spieler beim FC Hansa auf dem Platz stand, gefallen ist: „Ein Glück auch. Aber viel zu spät.“ Martin Menzel stellt sich angesichts der Trennung die Frage: „Und jetzt gewinnt der FCH? Schön.“

Wenig überraschend ist das alles für Ramona Wenzel: „Es hätte schon viel früher passieren müssen, nachdem so viel Unruhe reingebracht wurde – und nach all den Fehlentscheidungen.“ Mathias Kohlhagen schließt sich der Meinung an: „Das war überfällig. Es wurde keine Verstärkung in der Winterpause geholt. Und: Hätte man ein bisschen Geld in die Hand genommen, wäre es sicher billiger gewesen als ein Abstieg. Na ja, abgerechnet wird am Schluss. Und noch ist nicht Schluss.“ Birgit Bella wirft ein: „Härtel hätte ruhig bleiben sollen. Bei Martin Pieckenhagen wäre mir das egal gewesen.“

Zahnräder greifen bei dieser Mannschaft nicht ineinander

Daran schließt auch der Beitrag von Jens Löschke an. Die Erinnerung an den geschassten Jens Härtel bleibt lebendig: „Man hätte mal Piecke statt Härtel entlassen sollen. Schlimmer als jetzt hätte es auch nicht werden können.“

Jan Harnack sieht es so: „Es ist doch am Ende wie in der freien Wirtschaft. Die Chefetage nimmt eine Baustelle an und wir haben nur sechs Mann, die es umsetzen könnten. Reicht aber nicht. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme Geld in die Hand und werbe ab oder hole meine eigenen Lehrlinge mit ins Boot. Die Zahnräder greifen bei dieser Mannschaft nicht ineinander“, so die Ansicht Harnacks. Er nennt es „Getriebeschaden“ und führt weiter aus: „Der Vorarbeiter (Trainer) kann auch nur mit dem Potenzial arbeiten, das ihm zur Verfügung gestellt wird. So ist das überall momentan. Entweder Geld in die Hand nehmen oder selbst ausbilden und dann schauen, ob man in der Liga noch mitmachen kann oder nicht.“ Unterm Strich müsse die Geschäftsebene entscheiden, so die Überzeugung des Lesers, „ob wir ein Konzern oder ein mittelständisches Unternehmen bleiben wollen. Momentan, das ist meine Meinung, reicht es nur für das obere Drittel der 3. Liga.“

Ohne den FC Hansa würde vielen Lesern etwas fehlen

Marco Uchronska empfiehlt Realismus: Mit Blick auf die letzen Wochen sei das einfach teilweise kein zweitligatauglicher Fußball gewesen. „Und dass so lange an einigen Spielern festgehalten wird, verstehe ich nicht. Verhoek gehört schon lange auf die Bank.“ Die Verantwortung sieht der Leser „klar bei Piecke und Co“, aber jetzt müsse auch langsam was kommen. „Denn wenn wir wirklich absteigen, dann bleiben wir garantiert wieder einige Jahre unten. Und das will niemand. Jetzt muss irgendwie der Klassenerhalt geschafft werden und nächste Saison einfach genug Geld in die Hand genommen werden für vernünftige und ordentliche Transfers.“

Tomasz Tomek hat noch Hoffnung, dass der Verein in der zweiten Liga bleibt, „denn sonst würde etwas fehlen.“ Auch Reno Lehnert äußert sich zuversichtlich: „Das schaffen wir.“