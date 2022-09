﻿Letzter Fischer in Hohen Sprenz denkt noch nicht an Rente: „Ich liebe meine Arbeit“

Sein Beruf ist sein bester Fang: Werner Loch ist aktuell der einzige Fischer in Hohen Sprenz – und damit womöglich der letzte. Allerdings denkt der 64-Jährige gar nicht daran, aufzuhören. Was er an seinem Job liebt und wieso nach seinem jetzigen Lehrling trotzdem Schluss mit der Teichwirt-Ausbildung in seinem Betrieb ist.

Die Stellnetze liegen aus, die Reusen sind gespannt. Mit einer Angel im Ruderboot sieht man den Fischer auf dem Hohen Sprenzer See nicht. Er muss auch nicht im nebelverhangenen Morgengrauen raus aufs Wasser, denn der See ist vor der Tür und wartet auf ihn. „Die Stellnetze kommen abends raus, und morgens hole ich sie wieder ein.“ Werner Loch macht genau genommen, was er will und wann er es will, das findet der 64-Jährige auch am besten an seinem Beruf.

Letzter Fischer in Hohen Sprenz: „Ich liebe meine Arbeit“

„Ich liebe meine Arbeit. Ich bin immer an der frischen Luft, kann mir meine Zeit selbst einteilen, und ich kann von meiner Arbeit leben“, beschreibt Werner Loch die Annehmlichkeiten seines aussterbenden Berufs. Er ist mit Leib und Seele Fischer und konnte sich nie was anderes vorstellen. Ans Aufgeben denkt er daher noch lange nicht. Seit 46 Jahren schon betreibt Loch die Fischerei, seit 1989 bewirtschaftet er den Hohen Sprenzer See. Das 220 Hektar große Gewässer ist gepachtet, so hat Loch allein das Fischereirecht, aber Angler dürfen hier auch ab und an mal eine Angel auswerfen.

Plötze, Barsche, Aale, Zander, Hechte und Welse tummeln sich in dem bis zu 18 Meter tiefen See. „Der Ertrag an Fisch ist über die Jahre gleich geblieben, nur der Aal ist zurückgegangen.“ Auch die Nachfrage nach Aal ist nicht mehr so ungebrochen wie früher. Vielleicht liegt es auch am Preis. Ein Kilo geräucherter Aal kostet in der Fischerei am Hohen Sprenzer See 48 Euro. Neben Räucherware und ganz frischem Fisch, der kurz vorher noch gelebt hat, gibt es gefrorenen Fisch und auch eigenen Honig.

Die kleinen Fische dürfen zurück ins Wasser

Als Werner Loch heute sein Boot startet, wird es kalt auf dem See. Doch dem abgehärteten Fischer reicht ein Wollpulli. Der Motor knattert und übertönt damit das Rauschen der Autobahn. Die Fische stört es nicht. Doch der Fang ist heute leider nur mau. Vielen Fischen, die sich in den Netzen verfangen haben, wurde der Kopf abgebissen. „Das war der Fischotter. Ich habe keine Ahnung, wie der das schafft“, knurrt Loch, der schon bessere Fänge im Netz hatte.

Immer eine Überraschung: Ob ihm heute Fische ins Netz gegangen sind? © Quelle: Anja v. Semenow

Einen kleinen Karpfen und einen Hecht schmeißt er zurück in den See. „Für die ist es noch zu früh, sie können noch wachsen.“ Auch ein Krebs schwimmt im Netz. Es ist die amerikanische Krebsart, die vor Jahrzehnten hier angesiedelt wurde und die einheimischen Edelkrebse mit der Krebspest infizierte.„Essen kann man ihn trotzdem“, sagt Loch über den Krebs.

Lochs letzter Lehrling ist im dritten Ausbildungsjahr

Aber ohne Zukauf von beliebten Weißfischen wie Zander und Barsch aber auch Aal, die alle in Käfigen am Bootssteg wohnen, würde das Geschäft nicht mehr funktionieren. Eben kommen zwei Radfahrer vorbei und wollen Barsche mitnehmen. So frisch bekommt man den Fisch eben nur vom Fischer. Mäxchen, der Lehrling von Loch, einer von 21 jungen Menschen in ganz Deutschland, die sich zum Teichwirt ausbilden lassen, nimmt sich der Sache an und lässt die Schuppen fliegen. „Mäxchen ist mein letzter Lehrling, er ist jetzt im dritten Ausbildungsjahr, danach ist Schluss“, sagt der 64-Jährige, der das Fischen selbst noch von der Pike auf gelernt hat.

„Wie sich die Zeiten jetzt entwickeln, weiß ich aber auch nicht“, überlegt Loch, der sich sehr wohl Gedanken darüber macht, ob die Leute bald vielleicht an dem doch eher teureren Produkt Fisch sparen werden. Und auch die Energiepreise machen ihm Sorgen. „Ich hab hier allein drei Kühltruhen in Betrieb.“ Denn die Hochsaison zum Fische fangen ist im Frühjahr und kurz vor Weihnachten. Wenn der See an besonders kalten Wintertagen zufriert, ist nichts mit Fischen.