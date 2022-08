Exorbitante Energiepreise treffen Verbraucher und Wirtschaft hart. Wie zu Corona-Zeiten lud die MV-Regierung am Montag zum Krisengipfel. Im Anschluss, voraussichtlich gegen 18.30 Uhr, informiert die Regierung auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse. Die OZ zeigt hier den Livestream.

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, gibt im Anschluss an den Energiegipfel in Rostock eine Pressekonferenz.

Livestream: Schwesig verkündet Ergebnisse des Energie-Gipfels in Rostock

Rostock. Die Energiekrise gefährdet Wirtschaft und Verbraucher nach Ansicht von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in stärkerem Maße als die Corona-Pandemie. "Das ist viel größer. Die Energiekrise trifft jede und jeden", sagte sie zum Auftakt des Landesenergiegipfels am Montag in Rostock. Den Vorbericht dazu lesen Sie hier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angesichts der Herausforderungen müsse auch darüber nachgedacht werden, ob es wie in der Corona-Pandemie die Möglichkeit gebe, im Zweifel über Ausnahmen von der Schuldenbremse Kredite aufzunehmen. „Wir sind aber noch nicht an dem Punkt“, so Schwesig, die zugleich für einen gemeinsamen Rettungsschirm von Bund und Ländern plädierte, der auch die unter Druck geratenen Stadtwerke unterstützen müsse.

Im Anschluss an den Energie-Gipfel gibt es eine Pressekonferenz zu den Ergebnissen.

Hier geht es zum Livestream. Der Start ist für 18.30 Uhr geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wirtschaft und Kommunen in großer Sorge

An der Tagung nahm das Regierungskabinett sowie Vertreter von Stadtwerken, Gewerkschaften, Unternehmen, Kommunen und Verbänden teil. Der Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild, bezeichnete das Thema Energie als eines der drängendsten Probleme: „Es geht inzwischen um Existenzen.“

Ein Thema der Konferenz war ein geplanter Härtefallfonds von 30 Millionen Euro. „Es geht darum, absolute Härten auszugleichen“, so Schwesig. Es müssten auch Antworten darauf gefunden werden, wie neue Energiequellen erschlossen und eingespeist, Energie eingespart und Unternehmen und Bürger entlastet werden könnten, sagte sie im Vorfeld.

Von OZ