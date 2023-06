﻿Debatten um LNG-Terminals und Flüchtlinge: Was bringen Bürgerentscheide in MV?

Direkte Demokratie

Plakate zum Bürgerentscheid in Greifswald am 18. Juni hängen in der Stadt.

Auf Rügen sollen Gemeinden über LNG-Terminals abstimmen, in Greifswald und Upahl werden die Einwohner zu Wohncontainern für Flüchtlinge befragt: Volksabstimmungen sind in MV gerade so beliebt wie nie. Erfolge bei den Entscheiden sind bisher die Ausnahme gewesen.

