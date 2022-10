﻿Lehrerin aus MV mit Long Covid: „Die Zeit läuft – aber viele Patienten haben sie nicht mehr!“﻿

Eine Lehrerin aus Torgelow hat am Samstag bei der Eröffnung des Rostocker Long Covid Instituts über die dramatischen Folgen ihrer Corona-Erkrankung berichtet. Sie ist eine von schätzungsweise 25 000 Menschen allein in MV, die unter Long Covid leiden. Die neue Einrichtung will helfen, die Krankheit besser zu verstehen und früher zu erkennen.

Die Lehrerin Ricarda Piepenhagen (50) aus Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) leidet seit zehn Monaten an den schweren Folgen einer Corona-Infektion.

Rostock. Die Treppenstufen waren für sie am Samstag ein unüberwindbares Hindernis. Ricarda Piepenhagen aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) war deshalb glücklich über den kleinen Lift in der Rostocker Strandstraße 96. Die 50-Jährige brauchte ohnehin all ihre Kraft für den gut halbstündigen Vortrag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die seit zehn Monaten nach einer Corona-Infektion schwer erkrankte Lehrerin gehörte zu den Teilnehmern des wissenschaftlichen Eröffnungssymposiums für das neu gegründete Institut Long Covid in der Hansestadt. An diesem nahmen mehr als 40 Vertreter unter anderem aus Medizin und Politik teil. Die Rostocker Internistin und Lungenfachärztin Dr. Jördis Frommhold startet zu Jahresbeginn hier ein bisher bundesweit einmaliges Vorhaben.

Klare Diagnostik fehlt noch immer

„Es ist ein Modellprojekt made in MV“, betonte die Medizinerin. Es sei gerade bei Long Covid besonders wichtig, dass es eine Stelle gebe, an der die Informationen zusammenliefen und die die Behandlung koordiniere. Zumal es sich um ein sehr diffuses Krankheitsbild mit bis zu 200 unterschiedlichsten Symptomen handele.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese reichen vom Fatique-Syndrom, also der anhaltenden Erschöpfung und Müdigkeit, Luftnot, Wortfindungsstörungen bis hin demenzartigen Erscheinungen. „Es fehlt derzeit nicht nur eine klare Diagnostik. Dieses chronische Leiden ist auch noch nicht heilbar“, so die Medizinerin. Gleichwohl müsse man alles tun, um die Erkrankung frühzeitig zu erkennen.

Lesen Sie auch

„Wir wollen die sogenannten Biomarker finden, also die Indikatoren für das Erkennen der Krankheit, um klare Diagnosen stellen zu können“, erklärte Prof. Dr. Karlhans Endlich. Der Wissenschaftliche Vorstand der Unimedizin Greifswald verwies auf 24 Covid-Forschungsprojekte, die dort allein im vergangenen Jahr gestartet wurden.

„Wir stehen dem Institut als Partner für wissenschaftliche Fragestellungen zur Seite und freuen uns auf eine Kooperation“, betonte Prof. Endlich.

Auch der Ärztliche Direktor und Kommandeur des Bundeswehrkrankenhauses Hamburg, Dr. Thomas Harbaum, verwies auf viele unbeantwortete Fragen rund um die neue Volkskrankheit. „Das Problem ist, dass es keine validen Zahlen gibt“, betonte Harbaum. Dazu bedürfe es eines Expertennetzwerkes, in dessen Mittelpunkt sich das Institut Long Covid befinde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Betroffene: Rückkehr in Beruf derzeit undenkbar

„Ich leide unter massiven Herzproblemen, Gefäßentzündungen, Zitteranfällen und Konzentrationsschwäche“, schilderte Ricarda Piepenhagen den Anwesenden ihre gesundheitliche Verfassung. Vor Corona sei sie voller Energie und topfit gewesen. „Ich liebe meine Arbeit“, sagte die Lehrerin an einer Regionalen Schule. Doch an die Rückkehr in ihren Beruf sei derzeit überhaupt nicht zu denken.

Mit emotionalen Worten berichtete sie über einen Marathon durch Arztpraxen und zumeist ratlose Mediziner. Gleichzeitig wachse die Verzweiflung nicht nur bei ihr, sondern bei bundesweit Zehntausenden von Erkrankten.

Allein im Nordosten bezifferte Dr. Jördis Frommhold, die noch als Chefärztin der Median Klinik in Heiligendamm tätig ist, die Zahl der an Long Covid leidenden Frauen und Männer auf geschätzt 25 000. Darunter seien viele Patienten wie Ricarda Piepenhagen.

10 Prozent der Infizierten mit Langzeitschäden Nach Angaben des BerlinerRobert-Koch-Institutes (RKI) sind seit Beginn des Jahres 2020 in Deutschland gut 33 Millionen Corona-Infektionen registriert worden. Rund 150 000 Menschen sind daran gestorben. Etwa zehn Prozent der Infizierten müssen sich nach der akuten Krankheitsphase mit langfristigen Symptomen in höchst unterschiedlicher Schwere auseinandersetzen. Häufige Symptome sind beispielsweise andauernde Müdigkeit und Erschöpfung (Fatigue-Syndrom), Schmerzen, Muskelschwäche, Herzprobleme, Gefäßentzündungen oder verminderte Konzentrations- und Merkfähigkeit.

Im Hintergrund flimmerten über einen Bildschirm die Porträts von 649 erkrankten Frauen und Männern aus dem ganzen Bundesgebiet. Diese gehören zur Initiative „Wir geben Long-Covid ein Gesicht“. Diese hatte die Torgelowerin auf ihrer Instagram-Seite „nicht genesen“ gestartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Entscheidung für Selbstständigkeit „mutiger Schritt“

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD), die die Entstehung des Rostocker Start-up-Unternehmens von Anfang an gefördert hat, betonte den hohen Wert für Patienten und Forschung: „Die Versorgungsstrukturen für an Long Covid Erkrankte sind bundesweit kaum ausgebaut. Das Institut will diese Lücke durch die fach- und sektorenübergreifende Forschung, Therapie und Behandlungssteuerung schließen. Es ist damit ein Leuchtturm des Gesundheitslandes MV.“

Beim Eröffnungssymposium des bundesweit ersten Long Covid Institutes am Samstag in Rostock begrüßte Unternehmensgründerin Dr. Jördis Frommhold (2. v. l.) als Redner unter anderem Prof. Dr. Karlhans Endlich (v. l.), Wissenschaftlicher Vorstand der Unimedizin Greifswald, Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) und den Kommandeur des Bundeswehrkrankenhauses Hamburg, Dr. Thomas Harbaum. © Quelle: Martin Börner

Die Politikerin würdigte die Entscheidung der Corona-Expertin Dr. Jördis Frommhold für die Selbstständigkeit als einen „großen mutigen Schritt“. Das Institut wird als Beratungsstelle für die Behandlung von Long-Covid-Betroffenen, Kliniken, aber auch Unternehmen dienen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Für viele Menschen sind Sie zum Hoffnungsanker geworden“, würdigte die Ministerin die Unternehmensgründerin. Drese erklärte gegenüber OZ, dass das Land die neue Einrichtung auch finanziell unterstützen werde. Die Mittel sollen aus dem sogenannten MV-Schutzfonds zur Bekämpfung der Corona-Pandemie fließen.

MV sollte massiv Therapiestudien unterstützen, fordert indes Patientin Ricarda Piepenhagen. Die Torgelowerin setzt große Hoffnungen in das neue Institut: „Die Zeit läuft. Aber viele Patienten haben sie nicht mehr!“