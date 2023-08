﻿Mähdrescher-Unfall Hohen Luckow: Wie es dem Verletzten geht und ob die Versicherung zahlen wird

Ein junger Mann (25) hat bei einem Arbeitsunfall in Hohen Luckow (Landkreis Rostock) beide Beine verloren. Wie ist der Stand der polizeilichen Ermittlungen? Wie stehen die Chancen, dass der Landarbeiter Geld von der Versicherung erhalten wird? Die OZ hat nachgefragt.

Hohen Luckow. Wenige Tage ist es her, dass einem 25-jährigen Landarbeiter auf einem Feld bei Hohen Luckow (Kreis Rostock) in einer Not-OP das Leben gerettet wurde. Dabei mussten dem Mann, der am 19. August in die Förderschnecken des Korntanks von seinem Mähdrescher geraten war, beide Beine amputiert werden.