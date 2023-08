Tragischer Mähdrescher-Unfall in Hohen Luckow – alle Entwicklungen im Überblick

Hohen Luckow. Der Horrorunfall von Hohen Luckow (Landkreis Rostock) hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Am Sonnabend (19. August) ist ein 25-Jähriger während der Erntearbeiten mit seinen Beinen in die Förderschnecken eines Mähdreschers geraten und musste in einer spektakulären Aktion gerettet werden. Der Mann überlebte schwer verletzt. Ihm wurden vor Ort von einem eingeflogenen Ärzteteam der Universitätsklinik Rostock in einer mehrstündigen OP beide Beine amputiert.

Wie es dem Opfer von Hohen Luckow geht

Der 25-Jährige ist nach der Not-OP in der Landwirtschaftsmaschine und auf dem Feld in die Universitätsklinik nach Rostock geflogen worden. Wie es dem Opfer geht, lesen Sie hier.

Wie die Not-OP auf dem Acker ablief

Der Einsatz hat nicht nur den Ort geschockt, sondern beschäftigt auch immer noch die Einsatzkräfte. Die Ärzte der Rostocker Unimedizin haben mit der OZ über den Einsatz gesprochen. Wie die Not-OP auf dem Acker ablief, lesen Sie hier.

So retteten die Einsatzkräfte den 25-Jährigen

Auch die Rettungskräfte von der Feuerwehr werden die Bilder so schnell nicht vergessen. Sie alle sprechen von einem „Wahnsinnseinsatz“. Wie der Ablauf der Rettungsaktion war, erklärt Detmar Stein, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Satow, hier im Video. Was genau in den Rettern vorgeht, wie knapp es für das Opfer war und was der Gutsbesitzer, für den der 25-Jährige arbeitet, sagt, lesen Sie hier.

Das ist der Stand der Polizei-Ermittlungen

Derweil hat die Polizei weitere Details zum Unfallhergang veröffentlicht. Sie ermittelt, wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte. Wer ist schuld daran, dass der 25-Jährige in die Maschine geraten ist? Den Ermittlungsstand vom Dienstag (22. August) lesen Sie hier.

