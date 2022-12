﻿„Wir vermissen dich, Fridi“: Malchin trauert um junge Frau (23) nach tragischem Unfall

Friederike S. wurde auf dem Weg zu einer Party angefahren und am Unfallort liegen gelassen. Sie erlag dort ihren schweren Verletzungen. Verwandte, Freunde, aber auch Unbekannte trauern um die junge Frau, die im Ort bekannt war und an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater Gesang studierte.

Malchin. Malchin trauert. Das ist deutlich zu spüren, wenn man die Unfallstelle an der Stavenhagener Straße passiert, wo sich in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag eine Tragödie abspielte. Zahlreiche Menschen jeglichen Alters bleiben stehen, legen Kerzen und Blumen nieder. Dann halten sie inne, mit gesenktem Kopf, bei manchen laufen Tränen.

Es sind Bilder, die bewegen – knapp zwei Tage nach dem furchtbaren Verkehrsunfall in der Kleinstadt Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Am späten Abend des ersten Weihnachtsfeiertages wurde eine 23-Jährige von einem zunächst unbekannten Auto angefahren. Das Mädchen starb auf einem Grünstreifen neben der Straße.

21-Jährige meldet sich einen Tag nach dem Unfall

Der Unfallverursacher, so teilte es die Polizei zunächst mit, flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Erst am Morgen des darauffolgenden Tages, dem zweiten Weihnachtstag, findet ein Passant den Leichnam der jungen Frau. Trotz des sofortigen Einsatzes vom Notarzt konnte nur noch der Tod der 23-Jährigen festgestellt werden. Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages meldet sich, nachdem sie in den Medien von dem schrecklichen Unfall gehört habe, eine 21-Jährige bei der Polizei und gibt an, Beteiligte des Unglücks gewesen zu sein.

Sie habe zwar einen Knall gehört, diesen aber nicht in Verbindung mit einem Verkehrsunfall gebracht, hieß es von der Polizei. Eine erste Untersuchung am VW Golf der 21-Jährigen ergibt, dass Spuren und Beschädigungen festgestellt wurden, die durchaus in Zusammenhang mit dem Unfallbild von Malchin stehen könnten. Die Ermittlungen hierzu laufen.

Indes ist die Trauer nach dem Unglück riesig. Zahlreiche Menschen besuchen die Unfallstelle in der Stavenhagener Straße, legen Blumen nieder und zünden Kerzen an. Ihr Spitzname „Fridi“ ist auf Herzen zu lesen. Dazu Inschriften wie „Wir vermissen dich“ oder „Ich liebe dich“. Die 23-Jährige Friederike S. war im Ort keine Unbekannte. Ihre Eltern sind Gewerbetreibende, sie selbst studierte an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater, hatte im Bereich Gesang noch viel vor sich.

Kerstin Supplie aus Malchin kam an den Unglücksort, legte Blumen nieder und entzündete eine Kerze. Sie ist erschüttert. © Quelle: Stefan Tretropp

„Ich hoffe, dass alles aufgeklärt wird“

Nur noch gelbe und rote Kreidespuren auf dem Asphalt zeugen von dem Unglück. Eine der Trauernden, die an die Unfallstelle kommt und mit den Tränen zu kämpfen hat, ist Kerstin Supplie. „Mein Mitgefühl gilt den Eltern nach diesem grausamen Ereignis“, sagt die Malchinerin. „Es war so ein junges Leben und ich hoffe, dass alles aufgeklärt wird, damit die Eltern zur Ruhe kommen“, ergänzt sie. Die Anteilnahme war Kerstin Supplie sehr wichtig: „Sie war in dem Alter meines Sohnes. Es kann jeden erwischen, es ist so furchtbar!“

Kaum hat sie die Trauerstelle verlassen, kommt eine große Gruppe aus rund zehn bis 15 jungen Leuten. Viele sind in Schwarz gekleidet, entzünden Grablichter. Immer wieder geht die Flamme wegen des starken Windes aus – und wird wieder neu angezündet. Die jungen Menschen umarmen sich, senken ihre Köpfe, es laufen Tränen. Danach gehen manche von ihnen auf und ab, schauen auf die Stelle, an der der leblose Körper ihrer Bekannten gefunden wurde. Stille, dann gehen sie davon.

Hier wollte die junge Frau am ersten Weihnachtsfeiertag tanzen gehen. Sie kam nicht in der Diskothek an. © Quelle: Stefan Tretropp

Die 23-Jährige wollte am Unglücksabend offenbar in eine nur wenige Hundert Meter entfernte Diskothek zum Weihnachtstanz gehen und war deshalb zu Fuß an der Straße unterwegs. Sie wollte das Leben feiern, nun ist sie tot. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen müssen nun ergeben, ob die 21-jährige Golffahrerin auch tatsächlich für den Unfall verantwortlich ist.

Von Stefan Tretropp