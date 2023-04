﻿Marathon-Ass Tom Gröschel aus Rostock: Das ist sein wichtigster Tipp für Läufer

Der zweifache deutsche Meister Tom Gröschel bereitet sich derzeit auf die Marathon-WM vor. Auf dem Weg dahin berät er auch das OZ-Laufteam, das für den Rostocker Firmenlauf trainiert. Im Interview gibt der 30-Jährige Tipps für Hobbyläufer, berichtet von seiner Vorbereitung in Kenia und großen Zielen.

Rostock. Tom Gröschel (30) aus Rostock zählt zu den besten Marathon-Läufern der Republik. 2018 und 2019 gewann er die Deutsche Marathonmeisterschaft. Er wurde „Deutschlands Läufer des Jahres“ und EM-Elfter – beides auch 2018. In diesem Jahr bereitet er sich auf die Marathon-WM am 17. Juli in den USA vor. Und: Der gebürtige Güstrower berät das OZ-Laufteam – bestehend aus OZ-Mitarbeitern und -Lesern – , das sich auf den Rostocker Firmenlauf vorbereitet.