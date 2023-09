Er ist wieder da: OZ-Kalender 2024 ab sofort in ganz MV erhältlich

Rostock. Frisch eingetroffen: Der beliebte OZ-Kalender für 2024 wird in diesem Jahr in zwei Varianten verkauft. Unter dem Namen „Schönes Mecklenburg-Vorpommern“ ist er erhältlich – und hält, was er verspricht: Zwölf Fotos von eindrucksvollen Landschaften aus ganz MV sind in ihm verewigt.

Zu kaufen ist der Kalender im altbekannten Format von 42 x 30 Zentimetern, aber auch eine größere DIN-A3-Version wird angeboten. Der große Kalender kostet regulär 16,95 Euro, für Abonnenten gibt es ihn mit Rabatt für 12,95 Euro. Der Regulärpreis der kleinen Version ist 9,95 Euro, OZ-Leser zahlen nur 7,95 Euro.

Kaufen können Interessierte ihn in ganz MV: In Rostock ist er im Presse- und Printzentrum in der Richard-Wagner-Straße 1a und in der Touristinfo Warnemünde erhältlich. Außerdem gibt es den Kalender in den Touristinformationen in Wismar, Bad Doberan, Rerik, Stralsund, Barth und Bergen auf Rügen. Auch im Online-Shop unter www.mvticket.de/oz-kalender finden Kaufwillige ihn.

OZ-Abonnenten haben Anspruch auf jeweils einen Kalender in beiden Formaten. Dazu muss nur ein Nachweis des Abos bei der Verkaufsstelle vorgezeigt werden. Jedes weitere Exemplar gibt es zum Regulärpreis.

Freunde des Rostock- und Warnemünde-Kalenders müssen dagegen tapfer sein, die beiden gibt es dieses Jahr nicht. Nächstes Jahr soll es den OZ-Kalender allerdings wieder in allen Varianten geben.

