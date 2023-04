﻿Marteria in den USA verhaftet: Fans wittern Promo-Aktion für Marsimoto

Urlaub an der Ostsee

Camping in unserem Landkreis ist nicht ganz billig. Zumindest statistisch gehören die Plätze in ganz MV zu den zweitteuersten in Deutschland. Nur Hamburg ist kostspieliger. Urlauber empfinden das aber gar nicht so: Mitten in der Natur mit vielen Inklusivangeboten sehen sie fast nur Vorteile.