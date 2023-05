Marteria zu Gast bei „Rute raus, der Spaß beginnt!“: „Viele Songs beim Angeln entstanden“

Rostock/Rügen. Rapper Marteria ist nicht nur erfolgreicher Musiker, eine seiner großen Leidenschaften ist das Angeln. Nun ist der Rostocker im NDR-Format „Rute raus, der Spaß beginnt!“ dabei. Dafür ist er derzeit mit Moderator Heinz Galling auf den Gewässern auf und vor Rügen unterwegs. In einem fünfminütigen Beitrag, der am Mittwochabend im „Nordmagazin“ gezeigt wurde, gehen beide auf dem Jasmunder Bodden auf Hechtjagd.

Dabei kommen Galling und Marteria schon ein wenig ins Plaudern über das geliebte Hobby. Wie kam der Chartstürmer überhaupt zum Angeln? „Das ist natürlich ein bisschen in der DNA als Rostocker Junge. Mein Opa war Fischer an einem kleinen See an der Mecklenburgischen Seenplatte, mein Vater ist Seemann. Mein Bruder war auch ein Angler“, erklärt der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Marten Laciny heißt.

Marteria angelt am liebsten in heimischen Gewässern

Er habe viel in der Warnow auf Aal und Zander geangelt und an der Warnemünder Mole auf Aalmuttern und Hornfische. „Es ist irgendwie so drin“, resümiert der 40-Jährige. „Bei uns angelt jeder. Man wächst hier mit Fischbrötchen auf und Möwen. Da ist das selbstverständlich, dass man einen Zugang hat.“

Und der Rapper angelt nach wie vor am liebsten in den heimischen Gewässern. Auf die Frage, welches Revier den um die Welt gekommenen Musiker am meisten fasziniert hat, antwortet dieser: „Ich finde das Zuhause ist das Wichtigste.“ Er hat auch einen Favoriten im Wasser: „Ich liebe den Hecht. Ich mag auch Zander und Barsche. Aber der wichtigste Fisch für mich ist der Hecht.“

Der Rostocker Rapper auf der „Mission Fisch“

Doch darüber hinaus gebe es natürlich auch Fische und Orte an anderen Ecken der Welt, die er gern sehen würde. Marteria sieht das alles als eine „Mission Fisch“. „Dann geht’s los und dann hat man die schönste Zeit seines Lebens. Das vergisst man nicht“, erzählt der ehemalige Nachwuchs-Fußballer des FC Hansa Rostock.

Das Angeln sei für den gebürtigen Rostocker auch ein wichtiger Ausgleich, um „vom Alltag abzuschalten und in eine neue Welt zu gehen“. Er vergesse dabei jeglichen Druck. „Mein Leben ist sehr stressig, der Terminkalender ist sehr, sehr voll, ich bin nur unterwegs“, erklärt der Rapper, der zuletzt auch wegen eines Verfahrens in den USA in die Schlagzeilen geraten ist. „Sobald du die ersten Schläge mit deinen Rudern machst oder sobald du an den Kormoranen vorbeidriftest, ist das alles vergessen. Es geht nur noch darum, zu angeln, die Natur zu genießen, hoffentlich auch einen Fisch zu fangen und einfach nur glücklich zu sein.“

Marteria: Songs sind beim Angeln entstanden

Und das Angeln ist für den Musiker auch Inspiration. Denn die Ideen für einige seiner Songs, wie „Lila Wolken“ oder „Blue Marlin“, seien während der Touren auf dem Wasser geboren worden. „Vieles ist beim Angeln entstanden“, betont Marteria.

Ausgestrahlt werden soll die Folge von „Rute raus, der Spaß beginnt!“ mit dem Rostocker voraussichtlich im Oktober 2023.

