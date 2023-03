Verdi und die Eisenbahngewerkschaft EVG rufen zum landesweiten Streik im Verkehrsbereich auf. Am 27. März kann es auch in MV zu Einschränkungen kommen. (Symbolbild)

Am Montag (27. März) wollen die Gewerkschaften Verdi und EVG den Verkehr in Deutschland lahmlegen. Die Deutsche Bahn stellt am Montag den Fernverkehr ein – auch MV ist davon betroffen. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet ab Sonntagmittag im Liveticker über die aktuelle Situation auf den Straßen und Schienen.

OZ WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket