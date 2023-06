﻿Kindesmissbrauch und Kinderpornografie in MV nehmen zu: „Viele Fälle werden aus Scham nicht mal angezeigt“

Rostock. Erschreckende Entwicklung: Nachdem Kindesmissbrauch sowie Kinder- und Jugendpornografie in Mecklenburg-Vorpommern in Pandemiezeiten deutlich zugenommen haben, geht das Landeskriminalamt in diesem Jahr von einem erneuten Anstieg aus.

Hilfsorganisationen melden ebenso ein erhöhtes Aufkommen an Anrufen. „Manchmal waren es drei Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder in zwei Tagen“, berichtet etwa Matthias Höhne, Leiter des Weißen Ring in Rostock und Umgebung. Und diese Fälle zählten zum Hellfeld – die Dunkelziffer sei wesentlich höher.

Davon geht auch die Weltgesundheitsorganisation aus: Pro Klasse hätten ein bis zwei Kinder bereits sexualisierte Gewalt erfahren. Doch es werden nicht alle Fälle zur Anzeige gebracht. Als Gründe gelten Scham, Schutz und eine Abhängigkeit dem Täter gegenüber.

Die polizeiliche Einschätzung basiert auf der vorläufigen Zahl der erfassten Kindesmissbrauchsfälle im Land von Januar bis Mai. Diese sei höher als im Vorjahr. Gleiches gelte für die Zahl der Straftaten im Bereich Herstellung, Verbreitung, Erwerb und Besitz von Kinderpornografie.

Kinder- und Jugendpornografie in MV auf dem Vormarsch

Ein Blick auf die vorherige Kriminalstatistik zeigt: Bereits 2022 ist die Zahl der erfassten Fälle im Bereich Kinder- und Jugendpornografie mit 646 Einträgen um rund 27 Prozent gestiegen, 2021 um 47 Prozent. Und seit 2013 um 487 Prozent. Die Entwicklung geht nach LKA-Angaben auf eine bessere internationale Vernetzung der Strafverfolgungsbehörden zurück.

Die Zahlen machen laut Rainer Becker, Ehrenvorsitzender der Deutschen Kinderhilfe, auch deutlich, dass der Nachwuchs immer häufiger digital kommuniziert – und dabei mangelnde Medienkompetenz an den Tag legt. Denn versende ein 13-jähriges Mädchen ein Nacktfoto an ihren 15-jährigen Freund, falle auch das in die Kategorie Kinderpornografie.

Kindesmissbrauch: Beratungsfallzahlen steigen vielerorts

Weniger deutlich gestaltet sich die vorausgehende Datenlage im Bereich Kindesmissbrauch: Zunächst deutet ein 16-prozentiges Minus von 2021 auf 2022 auf eine positive Entwicklung hin. Allerdings war die Zahl der erfassten Missbrauchsfälle zuvor, also in der Corona-Krise, um 14 Prozent gestiegen.

Heißt: „Der Verlauf zeigt allenfalls einen Rückgang auf die Fallzahl vor der Pandemie, keine Verbesserung“, so Lena Melle, Leiterin der Rostocker Fachberatungsstelle des Vereins „Stark machen“. Zudem bleibe die Dunkelziffer hoch, „weil es in der Gesellschaft blinde Flecken gibt“ – auch in ihrer Einrichtung seien die Beratungsfallzahlen gestiegen.

Experten fordern mehr Empathie in Sachen Kindesmissbrauch

Aus Sicht der Sozialpädagogin mangelt es nach wie vor an Prävention und Elternarbeit. „Eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema ist nötig“, lautet ihr Statement. Rainer Becker stimmt zu: „Es braucht mehr Empathie. Sonst haben Kinder keine Chance.“

Neben dem Umfeld der Jungen und Mädchen sieht er die Politik in der Pflicht: „Kinderschutz kostet Geld. Das muss in die Hand genommen werden.“ Zwar seien bisherige Maßnahmen, wie das Aufstocken der Ermittler im Bereich Missbrauchsdarstellungen, ein Schritt in die richtige Richtung, doch er fordert mehr Investitionen.

