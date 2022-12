Mit ihrem Angebot aus trendigen Drinks und zünftigem Mittagstisch zog Nadine Sandleben vom Busbahnhof in die Innenstadt von Bergen. Trendsetter genießen bei „Tinka“ Bubble Tea oder Bowls, wer es traditionell mag, gönnt sich eine Soljanka oder ein Jägerschnitzel. Was es noch alles gibt und was die Gerichte kosten.