﻿Weitere Windräder vor Rügen, Usedom, Rostock? Welche Pläne es für die Ostsee gibt

Bund und Land wollen noch mehr sauberen Strom vor den Urlaubsorten in MV produzieren: Im Gespräch sind Regionen wie der Darß, Rügen, Usedom und auch Rostock-Warnemünde. Selbst Naturschutzgebiete rücken mittlerweile in den Fokus. Wo jetzt wie viele Windräder geplant sind.

Rostock. Hunderte zusätzliche Windräder – vielleicht sogar bald in Schutzgebieten? Bund und Land wollen in der Ostsee vor MV offenbar mehr Windkraftanlagen als bisher geplant bauen lassen. „Im Küstenmeer und in der ausschließlichen Wirtschaftszone der Ostsee sind aktuell bis 2030 fünf weitere Offshore-Windparks geplant. Diese Projekte werden wir zügig angehen“, sagt Landesenergieminister Reinhard Meyer (SPD).

Das soll aber noch nicht alles gewesen sein: Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat sich gerade erst für eine Erweiterung eines Windparks vor Rügen ausgesprochen. Und: Sollte Deutschland seine Ausbauziele bei den erneuerbaren Energien nicht erreichen, könnten auch in einem Naturschutzgebiet vor Usedom Windräder entstehen.

Windpark vor Rügen wird erweitert

Erst im Sommer hatte der spanische Energieversorger Iberdrola mit dem Bau des Windparks „Baltic Eagle“ rund 30 Kilometer nordöstlich von Rügen begonnen. Bisher sind dort 50 Windräder geplant. Sie sollen knapp 500 Megawatt pro Jahr liefern. Doch noch bevor sich das erste Iberdrola-Rad vor Deutschlands größter Insel dreht, hat das BSH bereits den Weg für eine Erweiterung des Windparks freigemacht.

„Wir haben rund um den bereits im Bau befindlichen Windpark weitere Flächen für den Bau von Offshore-Windräder festgelegt“, bestätigt Kai Trümpler. Er ist beim BSH für die „Flächenentwicklung“ in der deutschen Wirtschaftszone auf See zuständig. „Theoretisch wollen wir die Leistung von Baltic Eagle mehr als verdoppeln – auf rund 1000 Megawatt.“ Zusammen mit dem direkt angrenzenden Windpark Arcadis Ost 1 (27 Windräder, betrieben vom belgischen Unternehmen Parkwind) wäre „Baltic Eagle“ – zu deutsch: Ostsee-Adler – der größte Windpark in der deutschen Ostsee.

Die Ostsee vor MV – was geplant ist und wo gebaut werden soll. © Quelle: Laura Korpal/Arno Zill – Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

Windräder vor Prerow, Zingst, Hiddensee, Lohme und Warnemünde

Stand jetzt – ohne die Erweiterung von „Baltic Eagle“ – sollen in den kommenden vier Jahren fünf weitere Offshore-Energieinseln ans Netz gehen. Mit mehr als 200 Windrädern – vor Prerow und Zingst, Hiddensee, Lohme und auch vor Warnemünde.

Der größte Windpark wird nur 15 Kilometer vor dem Darß entstehen: Gennaker soll knapp ein Gigawatt pro Jahr liefern, erzeugt von 103 Windrädern. „Seit Juli laufen die Baugrunduntersuchungen“, heißt es aus dem Schweriner Energieministerium. Im Windpark Baltic Eagle sind bisher 50 Anlagen geplant, Windanker soll 20 Turbinen besitzen und im Nationalen Testfeld vor Rostock könnten sich ab 2026 weitere zehn Windräder drehen – zum Teil mehr als 200 Meter hoch.

„Wir werden die erzeugte Strommenge verdreifachen – und vor den Küsten unseres Landes genug Energie erzeugen, um drei Millionen Haushalte zu versorgen“, sagt Energieminister Meyer. Der Ausbau der Windpark werde mit „höchster Priorität“ vorangetrieben.

Strom aus Naturschutzgebieten?

Möglicherweise muss sich dem Ziel, unabhängig von Strom aus Gas, Kohle und Atomkraft zu werden, auch der Naturschutz unterordnen: „Die Flächen für neue Windparks in der deutschen Ostsee sind begrenzt“, sagt BSH-Plan Trümpler. Vor den Küsten Schleswig-Holsteins ist beispielsweise nicht ein einziger Windpark geplant. Auch vor MV wird es eng auf dem Meer: Die Schifffahrt braucht Platz, auch die Bundeswehr fordert Flächen ein – für Übungen, Manöver, Tests.

Die letzte große Fläche, die noch bebaut werden könnte, befindet sich rund 20 Kilometer nordöstlich vor Usedom – das Naturschutzgebiet Pommersche Bucht – Rönnebank. Das BSH kann nicht mehr ausschließen, dass dort auch eines Tages Windräder stehen werden: „Aber nur, wenn unsere Ziele anders nicht erreicht werden können“, sagt Trümpler.

Energieminister Meyer sagt: „Unser Bundesland erzeugt bereits mehr als das Zweieinhalbfache seines Strombedarfs aus erneuerbaren Energien. Die Offshore-Windenergie ist ein zentraler Baustein für ein klimaneutrales Mecklenburg-Vorpommern und für den Aufbau einer klimaneutralen Wasserstoffwirtschaft.“