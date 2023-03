Mit witzigen Sprüchen und lustigen Bildern sind Meme-Seiten in den sozialen Medien präsent – auch MV haben sich einige Accounts verschrieben. Mit welchen Bildern das „Memeministerium“ und „Memelenburg“ ihre Follower zum Lachen bringen und was die besten MV-Memes sind.

Empire State Building in Rostock und Spionageballons: So nehmen Meme-Seiten MV aufs Korn

Rostock. Manche politischen Dinge in MV müssen mit Humor genommen werden. Bei attackierten Öl-Pipelines, Geldtransporter-Überfällen und verbrannten Akten können Nachrichten-Leser sonst schon mal verzweifeln. Doch zwei Instagram-Accounts schaffen es, diese komplizierten Sachverhalte zu vereinfachen – und Menschen damit auch noch zum Lachen zu bringen.

Memes sind humoristische, oft satirische und zynische Bilder, die vor allem über soziale Medien verbreitet werden. „Memelenburg“ ist in Mecklenburg-Vorpommern ganz vorne mit dabei, was diese Posts angeht. Mit 22 500 Followern ist der Account die größte Meme-Seite in MV.

Oft posten Benny und Hagen, die beiden Betreiber der Satire-Seite, lustige Wortspiele – manchmal geht es aber auch um ernsthafte politische Sachverhalte. Wie zum Beispiel die fehlende Infrastruktur in MV oder prekäre Jobsituationen im Dienstleistungsgewerbe und der Touristik.

Eine andere Meme-Seite, die mit knapp 3000 Followern deutlich kleiner ist, postet fast ausschließlich politischen Content. Sie nennen sich das „Memeministerium“ und behaupten völlig uneitel in ihrer Instagram-Beschreibung, dass sie das „wichtigste Ministerium Mecklenburg-Vorpommerns“ sind.

Memes über Klimastiftung-Affäre oder Spionage-Ballons

Der Account geht satirisch an aktuelle Geschehnisse ran. So teilen sie beispielsweise Memes über die Affäre um die Klimastiftung MV und deren umstrittenen Vorsitzenden und ehemaligen MV-Ministerpräsidenten Erwin Sellering (SPD).

Auch über die vermeintlichen chinesischen Spionage-Ballons, die über den USA schwebten, machte sich das „Memeministerium“ lustig. MV habe auch solche Ballons – unter anderem der Heißluftballon von Karls Erdbeerhof. Nutzer „Pete_gelee“ schreibt unter dem Post: „Eurofighter aus Laage sind unterwegs“.

Einige Städte in MV haben schon längst ihre eigenen Meme-Seiten. So postet „Rostockmachtradau“ regelmäßig über Rostock und Umgebung. „Uni_greifswald_memes“ hat sich humoristisch in der Hansestadt Greifswald eingerichtet. Die Zielgruppe hier sind aber eher die Studenten der Stadt.

Es wird viel über die Universität und das Studentenleben gewitzelt – doch auch Nicht-Studierende finden hier lustige Beiträge. Zum Beispiel über die Angewohnheit der dort angesiedelten Firmen, „Greif“ in ihren Namen aufzunehmen.