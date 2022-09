﻿Millionengrab JVA Waldeck: Kann die Landesregierung von MV nun endlich kaufen?

Seit 1996 hat das Land die große Haftanstalt südlich Rostocks von einem Investor gemietet und seither viele Millionen Euro mehr bezahlt, als ein Eigenbau gekostet hätte. Ein Problem: Es gibt nur unzureichend Belege für den Vertrag von damals. Jetzt könnte sich eine Lösung anbahnen.

Waldeck/Schwerin. Bewegung beim möglichen Kauf der Justizvollzugsanstalt (JVA) Waldeck: Die Landesregierung will den Komplex offenbar endlich erwerben. Im Finanzausschuss des Landtags wurden am Donnerstag Varianten diskutiert. Das Thema ist als Verschlusssache eingestuft, also geheim. Nach OZ-Informationen soll für einen Kauf im Jahre 2026 oder sogar davor ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag fällig sein.

So oder so wird der Fall ein dickes Minusgeschäft für das Land. Denn seit 1996 hat es die JVA Waldeck für die Unterbringung von Häftlingen von einem Investor angemietet. Jahr für Jahr flossen laut Finanzministerium 4,15 Millionen Euro Miete. Während ein Eigenbau rund 55 Millionen Euro gekostet hätte, sind nun bis zum Jahre 2026 allein insgesamt 120 Millionen Miete fällig.