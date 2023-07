Mit der MS „Koi“ auf der Hanse Sail schippern: Jetzt noch Karten gewinnen

Rostock. Bald ist es weiter so weit: Vom 10. bis zum 13. August findet in Rostock die 32. Hanse Sail statt. Mehr als 100 Traditions- und Museumsschiffe werden dafür die Hansestadt anlaufen. Im vergangenen Jahr besuchten mehr als 400 000 Menschen das maritime Volksfest.

Die OSTSEE-ZEITUNG lädt zum Start der Hanse Sail am 10. August wie schon in den vorangegangenen Jahren zur Party auf der MS „Koi“. Mit etwas Glück können Sie an Bord dabei sein und zum Klang der 1990er Jahre feiern und in den Sonnenuntergang tanzen. Die Beteiligung ist groß – schon über 300 Menschen haben bei dem Gewinnspiel mitgemacht, aber noch können Sie Ihren Namen in den Lostopf werden. Die OZ verlost 10x2 Tickets für die Fete auf dem Schiff. Dafür müssen Sie nur die fünf Fragen in unserem 90er-Quiz beantworten und schon landen sie im Lostopf.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 1. August 2023, 12 Uhr. Wir wünschen viel Erfolg.

Musikwunsch für die Party auf der MS „Koi“ abgeben

Keine Party ohne gute Musik: Wenn Sie auf der MS „Koi“ ihren Lieblingssong der 1990er Jahre hören wollen, können Sie vorab hier Ihre Wünsche abgeben. Die OZ gibt ihren Favoriten direkt an den DJ weiter.

