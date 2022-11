﻿Mit Schlittenhunden durch MV: Unternehmerin (43) aus Plau am See macht dieses Abenteuer möglich

Videodreh an der Wiecker Brücke Videodreh an der Wiecker Brücke

Max Schrut (30) verliert im Juni seinen Vater an den Krebs. Seinen Schmerz, die Traurigkeit und die vielen schönen Erinnerungen verarbeitet der Musiker aus Greifswald in seinem Song „Leuchtturm“. Am Wochenende drehte er das Musikvideo in Wieck und Koserow. Der Song wird am Geburtstag seines Vaters veröffentlicht.