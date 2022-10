﻿Mitten in der Energiekrise Geld sparen bei der Bildung? Das ist peinlich

Rostock. Warnschuss der Hochschulen an die MV-Regierung: Steigen Geldflüsse für die höhere Bildung nicht, sondern sinken wie geplant – dann drohen massive Einschnitte an den Bildungstempeln. Bis hin zum Personal. Wichtig dabei: Das Land selbst ist verantwortlich für Universitäten und Hochschulen, es kann sich also nicht aus der Verantwortung stehlen. Jetzt scheint es – nach Druck – nachzugeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Jahren ist die Finanzierung von Forschung und Lehre immer wieder Streitthema. Denken wir da an das Spardiktat zur Unimedizin mit gravierenden Folgen. Daran, dass das zuständige Ministerium zugesicherte Mittel des Hochschulpaktes nicht wie vereinbart auszahlte. Daran, dass Dozenten Technik selbst zur Vorlesung mitbringen mussten. Denken wir an den Fehler der Abschaffung von der Juristenausbildung in Rostock. Oder an einen viel diskutierten Lehrerausbildungsmangel, den zu bekämpfen oft angekündigt wurde – ohne ausreichende Taten.

Nun also die Energiekrise – nach Corona und anderen Widrigkeiten. Wie kommt eine Landesregierung eigentlich auf die Idee, beim wichtigen Zukunftsthema Bildung zu sparen – obwohl doch die Steuereinnahmen eben wegen der Inflation sprudeln? Das ist peinlich.