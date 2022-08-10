Музична школа „Консерваторія“: „Ростемо з музикою!“
Die Lehrer des Rostocker Konservatoriums geben immer wieder Konzerte.
© Quelle: Ove Arscholl
Росток. Найбільша музична школа міста Ростока, „Консерваторія“, була заснована 1941 року. Через пандемію ювілейні концерти з нагоди 80-річчя довелося перенести на рік пізніше. „Консерваторія“ пропонує індивідуальні та групові уроки музики як для дорослих, так і для дітей. Тут представлені всі музичні інструменти і вокал. Музикують у різних жанрах від класики, до року і джазу. Вишкіл пропонують для дуетів, тріо, квартетів, хорів, бендів і груп, а теж для оркестру. А ще ви можете вивчати музичну теорію чи історію компонування. Зараз в „Консерваторії“ навчається близько 1500 учнів, які можуть отримати як загальну, так і кваліфіковану музичну підготовку для професійної кар’єри.
Mit Musikwachsen (рости з музикою) – таке мотто цієї музичної школи. Зовсім маленькі учні починають своє знайомство з музикою у супроводі батьків. Курс „каруселі інструментів“ знайомить дітей із найпопулярнішими інструментами.
відео: Музична школа "Консерваторія": "Ростемо з музикою!"
Найбільша музична школа міста Ростока, „Консерваторія“, була заснована 1941 року.
Навчання в консерваторії платне, оплата за рік становить приблизно 200-300 євро. Зараз „Консерваторія“ відкрила свої класи і для дітей з України. Близько 12 українських дітей можуть музикувати у цьому навчальному році безкоштовно. На наступний навчальний рік для українських дітей спробують організувати стипендії.
Von OZ