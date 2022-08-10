Найбільша музична школа міста Ростока, „Консерваторія“, відкрила свої класи для дітей з України. Навчання в Консерваторії платне, оплата за рік становить приблизно 200-300 євро. Близько 12 українських дітей можуть музикувати у цьому навчальному році безкоштовно. На наступний навчальний рік для українських дітей спробують організувати стипендії.

Росток. Найбільша музична школа міста Ростока, „Консерваторія“, була заснована 1941 року. Через пандемію ювілейні концерти з нагоди 80-річчя довелося перенести на рік пізніше. „Консерваторія“ пропонує індивідуальні та групові уроки музики як для дорослих, так і для дітей. Тут представлені всі музичні інструменти і вокал. Музикують у різних жанрах від класики, до року і джазу. Вишкіл пропонують для дуетів, тріо, квартетів, хорів, бендів і груп, а теж для оркестру. А ще ви можете вивчати музичну теорію чи історію компонування. Зараз в „Консерваторії“ навчається близько 1500 учнів, які можуть отримати як загальну, так і кваліфіковану музичну підготовку для професійної кар’єри.

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Mit Musikwachsen (рости з музикою) – таке мотто цієї музичної школи. Зовсім маленькі учні починають своє знайомство з музикою у супроводі батьків. Курс „каруселі інструментів“ знайомить дітей із найпопулярнішими інструментами.

відео: Музична школа "Консерваторія": "Ростемо з музикою!" Найбільша музична школа міста Ростока, „Консерваторія“, була заснована 1941 року.

Навчання в консерваторії платне, оплата за рік становить приблизно 200-300 євро. Зараз „Консерваторія“ відкрила свої класи і для дітей з України. Близько 12 українських дітей можуть музикувати у цьому навчальному році безкоштовно. На наступний навчальний рік для українських дітей спробують організувати стипендії.

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Von OZ