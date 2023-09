﻿27 Kinos in MV für herausragende Programme ausgezeichnet – das sind die Gewinner

Zinnowitz/Rostock. Die meisten Kinos in Mecklenburg-Vorpommern verfügten über ein „qualitativ herausragendes Jahresprogramm 2022“ – dies zumindest bescheinigte den Häusern die landeseigene MV-Filmförderung, die am Mittwochabend im Club-Kino Zinnowitz den 5. Kinokulturpreis verlieh.

Dabei wurden insgesamt 27 Kinos aus MV ausgezeichnet. Insgesamt 100 000 Euro stellte die MV Filmförderung dabei für die Preisträger – darunter elf gewerbliche und 16 nichtgewerbliche Spielstätten im Land – zur Verfügung.

10 000 Euro für das Programm-Kino Boizenburg

Der mit 10 000 Euro dotierte Hauptpreis für das beste Jahresprogramm ging an das Programm-Kino-Boizenburg, dessen Betreiber Christian Lempp hatte die Spielstätte vor 20 Jahren übernommen. „Weil er krankheitsbedingt künftig die Geschäftsleitung abgibt, ist es schön, dass seine Arbeit noch einmal mit dem Hauptpreis gekrönt wurde. Das hat uns alle sehr berührt“, freut sich Anne Kellner, Chefin vom Rostocker Lichtspieltheater Wundervoll (Liwu), für ihren Kollegen.

Im vergangenen Jahr hatte sie den Hauptpreis mit nach Hause genommen. Auch gestern war das Liwu zum fünften Mal unter den ausgezeichneten Kinos und durfte neben dem Fabrik-Kino in Neustrelitz und dem Luna-Filmtheater in Ludwigslust die mit 8000 Euro dotierte Auszeichnung für ein hervorragendes Jahresprogramm entgegennehmen.

5. Kinokulturpreis: Das sind die Gewinner Gewerbliche Spielstätten: Spitzenpreis, 10 000 Euro: Kino Boizenburg; 8000 Euro: Fabrik-Kino 1 Neustrelitz, Lichtspieltheater Wundervoll, Rostock, Luna-Filmtheater, Ludwigslust 5500 Euro: Filmpalast Capitol Schwerin, Kino Movie-Star Parchim, UC-Kino Bergen auf Rügen 4000 Euro: Cinema Prerow, Kino-Center Anklam, Club-Kino Zinnowitz auf Usedom, Ostseekino Kühlungsborn Nichtgewerbliche Spielstätten: Spitzenpreis, 4500 Euro: Kino im Pferdestall, Gessin 3000 Euro: Fabrik-Kino 2, Neustrelitz, Filmclub Casablanca, Greifswald, Kino unterm Dach, Schwerin 2000 Euro: Filmclub Güstrow, Kino Latücht Neubrandenburg, Kinofreunde Sabel in Dolgen am See, Lichtspiele Sassnitz auf Rügen 1500 Euro: Gutes Haus-Kino Garvensdorf, Juri Filmclub Feldberger Seenlandschaft, Kino- und Kulturverein Bad Doberan, Kino im Thusch Teterow, Landkino Niepars, Filmclub Blendwerk Stralsund, Wangeliner Garten-Kino, Zeltkino Hiddensee

„Das Geld ist das eine, darüber hinaus geht es um die Wertschätzung, die Politik und Filmförderung den Kinos für ihre tägliche Arbeit entgegenbringen“, so Kellner. Dennoch weiß sie bereits, wofür sie die 8000 Euro einsetzen möchte: „Wir haben im Metropol-Kino gerade Ende August einen neuen Filmprojektor angeschafft, weil die Technik nach zehn Jahren veraltet und nicht mehr reparabel war“, sagt sie. „Dasselbe steht nun auch in der Frieda 23 an, da kommt das Geld natürlich wie gerufen“, freut sich Kellner. „Wir hoffen, dass der neue Filmprojektor bis Ende September eingebaut werden kann.“ Das kleine Indie-Kino ist werbefrei und zeigt anspruchsvolle, internationale Filme in familiärer Atmosphäre.

Preis soll Anreiz sein, in Kinoprogramme zu investieren

„Mit dem Kinokulturpreis unterstützt das Land die Kinos bei der Aufgabe, ihr Publikum nach der Pandemie mit guten Programmen zurückzugewinnen“, betonte Volker Kufahl, Geschäftsführer von Filmland MV in Schwerin. „Die Preise verhelfen den Spielstätten und ihren Betreibern im Land zu der Sichtbarkeit, die sie als öffentliche Kulturorte auch in den kleinsten Gemeinden verdienen.“

Bewerben konnten sich Betreiber gewerblich betriebener Filmtheater in MV, die für 2022 mindestens 270 Vorführungen und mindestens neun Monate Spielbetrieb nachweisen können und Betreiber nichtgewerblicher Spielstätten und Filmclubs. In diesem Jahr waren auch Angaben zu Programmen mit Filmen aus oder über Mecklenburg-Vorpommern gefragt, darüber hinaus Maßnahmen zum Thema Nachhaltigkeit im Kinobetrieb. Beworben hatten sich insgesamt 34 Kinos.

