Ein Schnitzel auf dem Teller, Schinken auf dem Butterbrot oder eine Currywurst im Stehen: Für viele Menschen gehört das zum Alltag. Doch immer mehr wollen lieber pflanzliche Alternativen oder zumindest weniger Fleisch essen. Ihnen kann vielleicht bald mit Produkten made in MV geholfen werden.

Rostock. Weniger Tiere – mehr Pflanzen: Die Ernährungsbranche in Mecklenburg-Vorpommern könnte vor einem Umbruch stehen. Am Donnerstag kommen rund 200 Experten zum Norddeutschen Ernährungsgipfel in Warnemünde zusammen. Auf dem Programm steht auch die Zukunft unserer Lebensmittel. Und die könnte in MV mitgestaltet werden, glaubt der Chef der Agrarmarketinggesellschaft AMV, Tobias Blömer.