Bewegung Fridays for Future plant Demos in mehreren Städten von MV

Greifswald/Rostock. Mit Demos in mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns sowie bundesweit mehr als 200 Aktionen will die Klimaschutzbewegung Fridays for Future die Regierung am Freitag (15. September) zu einem schnelleren Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas drängen.

Geplant sind im Nordosten Demos in Greifswald (17.00 Uhr, Am Mühlentor), Rostock (15.30 Uhr, Haedgehalbinsel), Schwerin (13.00 Uhr, Südufer Pfaffenteich), Wismar (15.00 Uhr, Ziegenmarkt), Ludwigslust (8.00 Uhr, Rathaus) und Neustrelitz (13.30 Uhr, Marktplatz).

Fridays for Future Greifswald etwa forderte vorab mehr Investitionen in den Klimaschutz und kritisierte das Festhalten an der „schwarzen Null“. Diese müsse kein Naturgesetz sein. Klimaschutz sei teuer. Aber kein Klimaschutz werde noch viel teurer. In Wismar plant die Initiative „Gutes Klima Wismar“ anlässlich des „Park(ing) Days“ auch Aktionen auf Flächen, die eigentlich als Parkplätze dienen.

