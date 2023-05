﻿MV droht nächste Dürre: An ersten Orten kann das Trinkwasser knapp werden

Rostock/Usedom. Gerade mal 25 Liter Regen pro Quadratmeter sind seit Anfang April über der Insel Usedom niedergegangen. Viel zu wenig. Vor allem in den Regionen Usedom, Anklam und auch Bad Doberan sind die tieferen Bodenschichten schon wieder viel zu trocken. Das geht aus dem aktuellen Dürre-Monitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung hervor.

Teilen von MV droht das nächste Dürre-Jahr. Mancherorts wäre es das fünfte in nur sechs Jahren. Und das hat auch für die Trinkwasser-Versorgung im Land zunehmend Folgen. „Die Versorgung ist aktuell gesichert, örtlich kann es aber zu Engpässen kommen“, heißt es aus dem Schweriner Umweltministerium.

Versorger suchen alternative Quellen

Die Probleme liegen aktuell tief im Erdreich. Claus Tantzen, Sprecher des Umweltministeriums: „Im Boden bis 1,8 Metern Tiefe ist an der gesamten Küste noch extreme bis außergewöhnliche Dürre zu verzeichnen. Dies ist ein Ergebnis der letzten sehr trockenen Jahre, was sich auch in den Grundwasserpegeln ablesen lässt.“ Die liegen seit Jahren unter dem „Soll“.

Genau das sorgt die Wasserversorger. In Rostock lässt Nordwasser mit einer Studie erneut untersuchen, ob die Warnow als einzige Trinkwasser-Quelle auch über das Jahr 2040 hinaus ausreicht oder ob Pläne für eine Fernleitung an die Müritz umgesetzt werden müssen. Große Industrie-Ansiedlungen mit hohem Wasserbedarf sind kaum mehr möglich. Rostock soll unter anderem deshalb Tesla und Intel abgesagt haben.

„Auch wir hätten dafür nicht genügend Wasser“, sagt Frank Lehmann, Chef des Zweckverbandes Kühlung (ZVK) in Bad Doberan. Er hat vor allem die Grundwasser-Pegel im Blick: „Die vergangenen drei Winter waren zu trocken.“ Der ZVK denke über neue Leitungen in die Region Wismar nach, um von dort Wasser beziehen zu können. „Und wir machen uns Gedanken, wie wir künstlich mehr Grundwasser erzeugen können – durch gezielte Versickerung.“

Video: Dürren in Mecklenburg-Vorpommern seit 2014 Vor allem in tieferen Erdschichten fehlt laut Untersuchungen des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung Wasser. © Quelle: Benjamin Barz

Usedom will an die Ostsee ran

„Im Sommer sind wir schon am Maximum dessen, was wir liefern können“, so Mario Saathoff, Geschäftsführer des Zweckverbandes Usedom. Ein Drittel des Wassers beziehe die Insel bereits vom Festland, neue Brunnen auf Usedom seien nicht möglich. Einfach mehr aus den Bestehenden zu pumpen gehe nicht: „Wir hatten bereits einen Fall, in dem Salzwasser aus der Ostsee eingesickert ist.“

In seinem Büro: Mirko Saathoff, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom. © Quelle: Henrik Nitzsche

Weil die Grundwasser-Stände abnehmen, der Bedarf aber steigt, hatte Saathoff bei den polnischen Nachbarn angefragt. Ohne Erfolg. Nun denkt er über die Ostsee nach: „Ja, wir befassen uns mit einer Meerwasserentsalzungsanlage. Die würde sehr teuer werden.“ Bereits im Juni soll es erste Gespräche geben.

Bauern: Noch ist Situation nicht dramatisch

Die aktuelle Lage ist für die Landwirte noch nicht dramatisch, sagt Pflanzenbau-Experte Frank Schiffner vom Bauernverband MV. „Die Niederschläge in den Vormonaten waren ausreichend, die Pflanzen sind noch gut versorgt.“ Dennoch passen sich die Bauern an. Ein einfacher Weg: Es werden oft nicht mehr ganze Äcker gepflügt, sondern nur noch kleine Streifen, in denen das Saatgut ausgebracht wird. Der Rest des Feldes bleibt unbearbeitet, die Pflanzenreste aus dem Vorjahr wirken gegen Verdunstung. „Das spart Wasser“, so Schiffner.

Zudem würden vermehrt Leguminosen – Erbsen und Linsen etwa – angebaut. Sie brauchen nach der Blüte weniger Wasser. „Auch die Züchtung trockenheitsresistenter Sorten ist eine Option. Die Landesforschungsanstalt MV arbeitet an dieser Thematik“, so Ministeriumssprecher Claus Tantzen.

