﻿Fahrer von Elektroautos verzweifeln auf der Suche nach Ladesäulen in MV: „Das geht so nicht“

Robert Baldun aus Zernin: „Seit Januar fahre ich ein elektrisches Auto. Ich fahre täglich von Bützow nach Rostock. In Bützow dauert das Laden des Autos zu lange oder die Säulen werden durch andere Autos genutzt. Es braucht in MV viel mehr Ladetankstellen.”

Rostock. Endlich die Ladesäule – aber sie ist besetzt. „Da kriege ich einen Hals.“ So beschreibt Martin Scheitor, Unternehmer aus Grimmen, seine Erfahrungen mit öffentlichen Strom-Tankstellen. Viel zu wenige gebe es davon in MV. So werde das nie was mit der Wende hin zur Elektro-Mobilität.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

766 öffentlich zugängliche Ladepunkte für E-Autos sind laut Bundesnetzagentur in MV verteilt (Stand Januar 2023). Heißt: Wer klimafreundlich und CO2 -frei mit dem Auto durch das Land düsen möchte, findet oft keinen Platz zum Stromtanken. Andere Bundesländer sind da weit voraus. Schleswig-Holstein kommt auf fast 2700 Ladepunkte, Brandenburg auf 1900. Spitzenreiter ist Bayern mit gut 14 000. Noch schlechter ist die Lage, wenn Auto-Fahrer unterwegs fix Strom ziehen müssen. MV-weit gebe es nur 222 Schnellladepunkte. Schleswig-Holstein hat fast dreimal so viele.

Ladepunkte für E-Autos: MV im Vergleich der Bundesländer hinten Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte für Elektro-Autos nach Bundesländern (in Klammern: davon Schnellladepunkte): 1. Bayern 14 068 (2513)2. Baden-Württemberg 12 309 (2108)3. Nordrhein-Westfalen 12 300 (2198)4. Niedersachsen 6910 (1438)5. Hessen 5319 (912)6. Schleswig-Holstein 2674 (569)7. Sachsen 2650 (597)8. Rheinland-Pfalz 2230 (749)9. Berlin 1920 (339)10. Hamburg 1746 (295)11. Brandenburg 1300 (365)12. Thüringen 1120 (434)13. Sachsen-Anhalt 930 (352)14. Mecklenburg-Vorpommern 766 (222)15. Saarland 541 (104)16. Bremen 514 (58) Quelle: Bundesnetzagentur, Stand 1/2023

„Das geht so nicht“, erklärt Christian Hieff vom Automobilclub ADAC Hansa. „MV trägt mit die rote Laterne.“ Gerade für ein Tourismusland könne dies in Zukunft „zum Wettbewerbsnachteil werden“. Auch das Argument großer Fläche zähle da nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grimmener Unternehmer zahlt das Laden der Firmen-E-Autos

Henning Platsch aus Rostock fährt als Handwerker im E-Auto. Bis 300 Kilometer pro Tag kein Problem, dann könne er zu Hause laden – der Arbeitgeber zahle. Sollte er aber weiter fahren, seien Stopps nötig. „Das geht gut auf der A 20“, so Platsch. Kritischer werde es auf dem Lande. „Insgesamt ist die Infrastruktur in MV sehr schlecht ausgebaut.“

Martin Scheitor, Unternehmer aus Grimmen: „Wir brauchen auf wichtigen Strecken mehr Schnellladepunkte – alle 50 Kilometer 10 bis 20. Die Landesregierung hat das Thema verschlafen.“ © Quelle: Elke Rüster

Martin Scheitor hat für eine Firma in Grimmen 18 Elektro-Fahrzeuge angeschafft. Aus Überzeugung, wie er sagt. „Und weil sie günstiger als Verbrenner sind.“ Die Ladesäulen musste er allerdings selbst schaffen. Er betreibe die zwei offiziellen in der Stadt. Sein Wunsch: ein landesweites Netz an Schnellladepunkten an wichtigen Straßen. „Am besten alle 50 Kilometer zehn bis 20.“

In kleinen Orten gibt es laut Bundesnetzagentur kaum öffentliche Elektro-Tankstellen. Beispiele: Schwaan 2, Laage 0, Tessin 0, Gnoien 0, Bergen auf Rügen 6, Sassnitz 4, Ribnitz-Damgarten 4, Boltenhagen 4, Schönberg 3, Dassow 0, Lubmin 0.

Es lohnt sich halt nicht – heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. „Zweifellos ist noch Luft nach oben“, so eine Sprecherin von Minister Reinhard Meyer (SPD). Problem sei: Ausbau und Betrieb von Ladepunkten müssten sich rechnen. Verantwortlich für die Infrastruktur seien die Kommunen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anteil der E-Autos in MV liegt unter zwei Prozent

Die Förderung des Bundes habe sich bisher an Zulassungszahlen von E-Autos orientiert, heißt es aus dem Ministerium. Zu Jahresbeginn habe es in MV 8806 reine Stromautos und 7521 Plug-in-Hybride gegeben. Das macht 16 300 von etwa zugelassenen 881 000 Autos – unter zwei Prozent.

Lesen Sie auch

Das will ADAC-Sprecher Hieff so nicht stehen lassen. Forderung: Erst müssten die Ladepunkte her, dann nutzten Menschen auch mehr E-Autos. Ehrgeizig sind die Ziele deutschlandweit: eine Million Steckdosen bis 2030. Das wären rund 20 000 für MV – aktuell knapp vier Prozent des Ziels.

Die Wirtschaft stimmt zu. In einem Tourismusland solle es selbstverständlich sein, dass Urlauber hier unproblematisch ihr E-Auto aufladen können, erklärt Klaus-Jürgen Strupp, IHK Rostock. Mehr Schnellladestellen wären wichtig: „Wenn es derzeit schon schwierig ist, eine Ladesäule zu finden, können Sie sicher sein: Da steht schon einer, der lädt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Philipp Sobottka aus Sildemow bei Rostock: „Wir haben zu Hause eine Wallbox. Außerhalb von Rostock ist die Infrastruktur bezüglich Ladestationen bescheiden. In den alten Bundesländern ist der Ausbau besser. Auf meiner Arbeit in Sanitz kann ich zum Glück mein Auto im Notfall laden, in Sanitz kenne ich nur eine Ladestation.“ © Quelle: Martin Börner

Die Politik habe die E-Mobilität beschworen, daher müsse sie nun auch „die erforderliche Infrastruktur vorhalten“, erklärt Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV. „Die Landesregierung sollte sich an die Spitze der Bewegung setzen.“