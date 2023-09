﻿MV holt die Ostseewoche zurück: Das kann eine gute Sache werden

Immobilien

250 neue Wohnungen für Zinnowitz auf Usedom – Potsdamer Firma will Millionenprojekt umsetzen

Dietrich Tank führt ein ostdeutsches Familienunternehmen, das in Berlin-Brandenburg schon etliche Grundstücke entwickelt und Wohnprojekte realisiert hat. Auf Usedom will er sein erstes großes Vorhaben an der Ostsee verwirklichen.