﻿MV ist die beliebteste Reiseregion bei Touristen in den Winterferien

Laut dem Vergleichsportal Check 24 sind bislang in keiner Reiseregion so viele Buchungen für Ferienunterkünfte vom 21. Dezember bis 8. Januar getätigt worden wie in MV – und das trotz gestiegener Preise. Doch nicht bei allen Hoteliers im Nordosten kommt der positive Trend an.

