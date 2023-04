﻿ MV-Landesregierung „verliert“ schon wieder Akten: Wie landeten NSU-Berichte bei der Antifa?

Kostenfrei bis 08:32 Uhr lesen

Ausbildung

Das Grand Hotel in Heiligendamm veranstaltete zum ersten Mal eine Jobmesse. Das Luxushotel am Ostseestrand sucht unter anderem in der Küche und der Technik Personal. Was das Haus Auszubildenden zu bieten hat – und was junge Leute an einer Ausbildung im Hotel reizt.