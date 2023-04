﻿„Nicht so teuer, aber trotzdem gut“: Mini-Kaufhäuser in MV machen gute Geschäfte

Die Zeit der Kaufhäuser ist vorbei, sagen Experten nicht erst seit der Krise bei Galeria Karstadt Kaufhof. Stimmt nicht, widersprechen die Ketten Stolz und Woolworth, die im Norden expandieren. Was zieht die Kunden in die Klein-Kaufhäuser?

Rostock. Das Kaufhaus gilt als Auslaufmodell, als Innenstadt-Dinosaurier mit begrenzter Restlaufzeit. Als Galeria Karstadt Kaufhof im März die Schließung von Dutzenden Filialen ankündigte, prophezeiten erneut viele Experten, dass die Zeit der einstigen Konsumtempel endgültig abgelaufen sei. Immerhin: Die Standorte Rostock und Wismar können vorerst bleiben.

Martin Stolz wundert sich darüber, „dass immer wieder das Ende der Kaufhaus-Ära diskutiert wird“. Der Unternehmer aus Fehmarn in Schleswig-Holstein ist Gründer Kette Kaufhaus Stolz. MV ist sein wichtigster Markt: 21 der insgesamt 34 Filialen befinden sich zwischen Grevesmühlen und der Insel Usedom. Weitere Stolz-Kaufhäuser gibt es in Schleswig-Holstein und eines in Niedersachsen.

Stolz sagt, man könne als Mittelständler mit „viel Liebe, Fleiß und Kundennähe“ zu einer „festen Institution im Ort“ werden. In MV beschäftigt der Cousin von „Karls“-Chef Robert Dahls 400 Mitarbeiter. Ihm ist wichtig, dass die Kunden stets „ein Lächeln“ bekämen.

Kaufhaus in ehemaliger Aldi-Filiale

Sehen das die Kunden auch so? Die OZ hat nachgefragt, bei der Stolz-Filiale in Bad Doberan. Es ist Mittagszeit, nur ein paar Kundinnen stöbern in dem großen Geschäft in einer umgebauten Aldi-Filiale. Marika Kruth tritt aus der Tür, ein kleiner Stapel Glückwunschkarten in der Hand. Meist kaufe sie hier „Krimskrams“, sagt die 42-Jährige. Die Auswahl gefällt ihr, sie komme regelmäßig her.

Ein Verkaufsschild „Sale ab 1 €“ des Woolworth im Rostocker Warnow Park. © Quelle: Martin Börner

Für Bad Doberan sei es eine Bereicherung gewesen, als „das Kaufhaus des Nordens“, so die Eigenwerbung, hier vor zehn Jahre eröffnete. Das meint Barabara Willner, eine andere Kundin, die sich draußen bei den Ständern mit Textilien umsieht, die vor dem Gebäude stehen. Auch sie ist Stammkundin, die Verkäuferinnen kennen sie und geben ihr manchmal Tipps, wenn etwas demnächst billiger wird. Vor allem das Textilangebot gefalle ihr, sagt die Rentnerin und frühere Krankenschwester. „Nicht so teuer, aber trotzdem gut“.

„Ich finde das toll“, sagt Neu-Bad Doberanerin

Ein paar Meter von den Ständern mit reduzierten Winterjacken entfernt warten große Boxen mit bunter Strandausrüstung auf Badewetter und Urlauber. Hinter der Eingangstür gibt es Leuchttürme und maritime Deko-Artikel, außerdem Schreibwaren, Haushaltsartikel, jede Menge Kleidung und weiteren Alltagsbedarf.

„Ich kannte so etwas gar nicht“, sagt Karina Irlanda über das kleine Kaufhaus in ihrer neuen Nachbarschaft. Die Neu-Bad-Doberanerin zog vor einigen Wochen von Thüringen an die Ostsee und wirkt recht angetan: „Ich finde das toll.“

Barbara Willner geht gerne im Kaufhaus Stolz in Bad Doberan einkaufen. © Quelle: Martin Börner

Woolworth plant weitere Kaufhäuser in MV

Stolz ist nicht die einzige Handelskette in MV, die sich selbst als Kaufhaus bezeichnet. Woolworth, deren amerikanischer Ursprungskonzern 1879 gegründet wurde – im selben Jahr wie der Vorläufer von Kaufhof in Stralsund –, betreibt in MV zurzeit zwölf Standorte, der jüngste wurde am 20. April in Ueckermünde eröffnet. Zwei weitere seien in Planung, teilt das Unternehmen mit. Bundesweit gibt es 580 Ableger.

Das Kaufhaus Stolz in Bad Doberan an der Rostocker Straße. © Quelle: Martin Börner

Nach mehreren Eigentümerwechseln und einer Insolvenz startete Woolworth Deutschland 2010 neu – und das wirtschaftlich offenbar erfolgreicher als Galeria Karstadt Kaufhof, auch weil sich die Geschäfte stark unterscheiden. Woolworth Sprecher Roland Rissel meint, statt vom „Ende der Kaufhaus-Ära“ sollte man besser vom „Ende der Ära Galeria“ sprechen.

Im Mai eröffnet Woolworth einen ersten Laden in Polen, bis zu 400 könnten es dort werden. Mit den kleinen Geschäften mit maximal 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche sei man flexibler und erreiche „mehr Kundinnen und Kunden als Galeria mit den größtenteils innerstädtischen Lagen“, so der Sprecher.

Woolworth-Kundin aus Rostock: „Aufgeräumt und übersichtlich“

In Rostock gibt es zwei Woolworth-Filialen, eine davon befindet sich im Warnow-Park. Auch hier ist gerade nicht viel los, was an der Uhrzeit kurz nach 11 Uhr liegen könnte. „Aufgeräumt und übersichtlich“ findet sie das Kaufhaus im Shoppingcenter, sagt die Rostockerin Rita Rädel. Die 71-Jährige hat sich ein paar Schuhe gekauft und Druckknöpfe, um einen Pullover zu reparieren. „Ich wüsste gar nicht, wo ich so etwas sonst bekommen sollte“, erzählt die Rentnerin. Ohne Kaufhaus würde ihr etwas fehlen. In die Innenstadt zu Kaufhof fahre sie nicht so gern, weil es dort kaum Parkplätze gebe.

„Das ist wie Tedi“, erklärt Stefanie, die ihren Nachnamen nicht nennen will. Mit Galeria könne man Woolworth nicht vergleichen, meint die junge Frau, eher mit Geschäften, die vor allem auf günstige Preise setzen. Hinter der Ladentür gibts T-Shirts ab drei, Tops ab zwei und Jeans ab fünf Euro, das Parfüm „Sexy Dentelle“ für 3,50 Euro und ein paar Regale weiter Buddhas in vielen Varianten neben glitzernder „Love“-Buchstaben-Deko. Die Günstigtaktik scheint zu funktionieren: Woolworth will bundesweit jedes Jahr 100 neue Kaufhäuser eröffnen.