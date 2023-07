Würdigung des Ehrenamtes

Rostocker Goalballclub Hansa geht für MV ins Rennen um den Engagementpreis

Viele Menschen in MV engagieren sich ehrenamtlich in Vereinen oder Organisationen. Im September wird wieder der Preis für die höchste Würdigung des Ehrenamts in Deutschland verliehen. Aus MV gibt es diesmal zehn Nominierte – darunter auch der Goalballclub Hansa aus Rostock.