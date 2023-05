Schwesig in Finnland: Rostocker Werft baut mit am größten Kreuzfahrtschiff der Welt

Rostock/Turku. Dieses Schiff hat Manuela Schwesig (SPD) schwer beeindruckt: Die MV-Ministerpräsidentin hat auf ihrer Wirtschaftsreise nach Finnland das größte Kreuzfahrtschiff der Welt besichtigt. Die „Icon of the Seas“ entsteht derzeit auf der Meyer-Werft in Turku. Der „Riese“ wird für Royal Caribbean mit bis zu 7600 Passagieren in See stechen – angetrieben mit Technologie aus MV. Denn das gesamte Maschinenraum-Segment stammt von der Rostocker Neptun Werft.

Kreuzfahrt ist Schlüsseltechnologie aus MV

„Ich freue mich, dass der internationale Kreuzfahrt-Markt wieder so nachgefragt ist. Die Neptun-Werft in Rostock liefert Module mit klimafreundlichen Antrieben, die hier in Turku in Kreuzfahrtschiffe verbaut werden. Davon profitieren beide Seiten. Ingenieurskunst aus Rostock sorgt dafür, dass hier in Finnland die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt entstehen. Umgekehrt sichert die Werft in Turku wertvolle Industriearbeitsplätze bei uns in MV“, so Schwesig, die von den Meyer-Chefs Tim und Bernhard Meyer empfangen wurde.

Der Schiffbau sei eine „Schlüsseltechnologie“ für MV und müsse gesichert werden: „Die Konkurrenz in Asien ist groß. Deshalb ist es wichtig, den Schiffbau stark zu machen, gemeinsam mit unseren Partnern in Finnland“, so Schwesig. Werft-Chef Tim Meyer: „Wir spüren eine anziehende Nachfrage im internationalen Kreuzfahrtgeschäft und sehen neuen Aufträgen sehr positiv entgegen.“