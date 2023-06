﻿Mecklenburg-Vorpommern soll Deutschland mit Wasserstoff versorgen

Rostock/Lubmin. Grüner Strom für grünen Wasserstoff: Das Küstenbundesland MV mit viel Sonne und kräftigem Ostseewind könnte künftig wichtige Teile von Deutschland mit fossilfreiem Wasserstoff versorgen. Die Stahl- und Chemieindustrie im Berliner Raum und Süddeutschland hat Interesse an dem Erdgas-Ersatz made in MV.

Große Energiekonzerne und junge Wasserstoffpioniere planen Fabriken und Terminals an der Küste, um Wasserstoff im industriellen Maßstab herzustellen oder umzuschlagen. In Lubmin soll dafür Europas größte Elektrolyseanlage entstehen. Das Unternehmen HH2E will bereits in diesem Jahr mit Bauarbeiten starten und in zwei Jahren grünen Wasserstoff per Elektrolyse in einer 100-Megawatt-Anlage produzieren.

„Wir werden Ende des Monats die Genehmigungsanträge einreichen“, sagt Projektleiter Alf Geßner. Angestrebt ist eine Endausbaustufe von einem Gigawatt Leistung. Mit einem Investitionsvolumen von 1,7 Milliarden Euro ist es das aktuell ambitionierteste Projekt in MV.

An diesen Stellen sollen in MV Wasserstoff-Fabriken, -Terminals und -Pipelines entstehen. © Quelle: OZ

Klimaschutzgesetz setzt Industrie unter Druck

Der Run auf Grundstücke hat begonnen – vor allem in Lubmin, dem früheren Nord-Stream-Drehkreuz am Greifswalder Bodden: Fünf Investoren meldeten dort bislang Interesse für Wasserstoff-Fabriken auf dem früheren AKW-Gelände an. „Nahezu die gesamte B-Plan-Fläche ist zwischenzeitlich vergeben oder optioniert“, sagt ein EWN-Sprecher. Insgesamt 37 Hektar (entspricht etwa 53 Fußballfeldern) sind für die Wasserstoff-Unternehmen gebunden. Lediglich zehn Hektar sind noch frei – nutzbar für eine gemeinsame Infrastruktur für den Stromanschluss.

Energieintensive Unternehmen aus den Ballungsgebieten warten händeringend auf Lösungen, um Produktionsprozesse zu dekarbonisieren, um damit den politischen Vorgaben zu entsprechen. Der Zementhersteller Cemex in Rüdersdorf bei Berlin, einer der größten in Deutschland, will mit dem Küsten-Wasserstoff und abgeschiedenem CO2 aus der Zementherstellung grüne Kohlenwasserstoffe produzieren – für die chemische Industrie oder für Flugzeuge, wie Vorstand Alexandra Decker sagte. „Damit könnten wir 125 000 Tonnen CO2 einsparen.“ Der große Wurf sei das noch nicht, aber ein Anfang.

Cemex emittiert pro Jahr 1,25 Millionen Tonnen CO2. „Die zeitnahe Verfügbarkeit von praktikablen Lösungen ist für die Zement- und Stahlindustrie ein ernsthaftes Problem“, so Decker.

Der Bund gibt der Industrie mit dem Klimaschutzgesetz ehrgeizige Einsparziele vor. So sollen bis 2030 die Treibhausgas-Emissionen um ein Drittel sinken. Die Wirtschaft warnt vor einer Deindustrialisierung Deutschlands.

Erste Wasserstoff-Fabrik in MV startet 2025 mit Produktion

HH2E will die Produktion mit 50 Mitarbeitern im Jahr 2025 starten – zu diesem Zeitpunkt soll nach Angaben des Gasnetzbetreibers Gascade die einst für Nord Stream gebaute Erdgastrasse (Eugal) in den Süden „wasserstoffready“ aufgerüstet sein. Eine Prüfung hat ergeben: Die Stahlröhren sind geeignet für den Wasserstofftransport. Ventile und Armaturen können umgerüstet werden.

Alte Bekannte sind der LNG-Terminal-Betreiber Deutsche Regas und der Rostocker Wasserstoffpionier Apex, der 2019 die erste große Wasserstoffanlage in Laage aufgebaut hat. „Die Wasserstoffentwicklung hat im vergangenen Jahr rasant an Tempo gewonnen“, sagt Apex-CEO Peter Rößner. Apex plant zwei Wasserstoff-Fabriken: eine in Laage mit 100 Megawatt und eine weitere in Lubmin, die deutlich größer werden könnte.

„Den Wasserstoff von A nach B zu bringen, das ist bislang die größte Herausforderung.“ Für Laage soll eine Pipeline entstehen. In Lubmin, wo die Apex-Planungen noch in der Frühphase sind, soll der Wasserstoff ins Gascade-Netz eingespeist werden. Apex will aber nicht nur Wasserstoff für den Süden Deutschlands produzieren. „Wertschöpfung soll hier in der Region entstehen“, so Rößner.

Und noch zwei weitere Firmen sind an Lubmin interessiert: der französische Konzern Lhyfe und der Projektentwickler PTX-Development. Eine Wasserstoff-Fabrik ist laut Landeswirtschaftsministerium zudem in Stralsund geplant, gefördert vom Bund im Rahmen des HyPerformer-Projektes.

Terminal in Mukran: Bislang fehlt die Pipeline-Anbindung

Dazu kommen zwei Wasserstoff-Importterminals in Rostock und Mukran, wo der grüne Erdgas-Ersatz und Ammoniak per Schiff angelandet werden können. Das Terminal auf Rügen plant das Technologieunternehmen SPG Steiner aus dem nordrhein-westfälischen Siegen zusammen mit dem Hafen. „Mukran war schon immer attraktiv für ein solches Projekt. Bislang fehlte dort aber die Pipelineanbindung“, so Firmeninhaber Philippe Steiner.

Sollte das LNG-Terminal gebaut werden, gebe es perspektivisch diese Pipeline nach Lubmin. Solange die Trasse für Flüssiggas genutzt werde, könne der Wasserstoff per Lkw oder Zug transportiert werden.

Für die Elektrolyse benötigen die Unternehmen nicht nur große Mengen an grünem Sonnen- und Windstrom, sondern auch Wasser. Den Offshore-Windstrom sollen die Windparks vor Rügen liefern, die Stromtrassen führen von dort nach Lubmin. Als Wasserressource will HH2E das Wasser aus der Grundwasserabsenkung für die Anlagen des stillgelegten AKW sowie Abwasser nutzen.

