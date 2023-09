MV-Sozialministerin Drese wirbt in Rostock für freiwilliges soziales Jahr

Fotografie von Hund & Co.

Schon immer hat Sara Glawe gerne fotografiert. Seit einigen Jahren ist die 36-Jährige auf das Ablichten von Tieren spezialisiert. Ihre Werke sind zum Teil preisgekrönt. Aktuell befindet sie sich unter den Finalisten für die Kategorie „Action“ beim „International Pet Photographer of the Year Award“. Wie sie so weit gekommen ist und welche Tipps sie für Tierhalter hat, die ihre Lieblinge selbst einmal gekonnt in Szene setzen wollen