﻿Nach Oben-ohne-Beschluss in Greifswald: Wie die Freizeitbäder in MV mit dem Thema umgehen

Rostock. Mehr Freiheit beim Schwimmen – das hat die Greifswalder Bürgerschaft gerade für die Damenwelt der Hansestadt beschlossen. Künftig sollen Frauen sowohl im lokalen Freizeit- als auch im Strandbad oben ohne schwimmen dürfen. Nach Boizenburg ist Greifswald die zweite Stadt im Land mit einer entsprechenden Regelung.

Vorausgegangen war ein Vorfall in Berlin, wo eine Frau, die ohne Bikini-Oberteil ihre Bahnen zog, einen Polizeieinsatz ausgelöst hatte. Ihre anschließende Beschwerde wegen Diskriminierung führte in der Bundeshauptstadt zum Umdenken. Dem Berliner Beispiel folgten mittlerweile auch Göttingen, Hannover, Siegen sowie Dortmund.

Wonnemar: Noch keine Nachfrage von weiblichen Gästen

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es außerhalb von Greifswald und Boizenburg aber noch Zurückhaltung beim Thema Oben-ohne-Schwimmen. Vor allem aufgrund mangelnder Nachfrage. „Aktuell wurden derartige Wünsche von weiblichen Badegästen noch nicht an uns herangetragen“, sagt beispielsweise Stephan Distel, der als Direktor für Hotel- und Bäderbetriebe auch für das Wonnemar in Wismar verantwortlich ist. Deshalb sehe er derzeit auch noch keine Veranlassung, die Haus- beziehungsweise Badeordnung des Wonnemar diesbezüglich zu ändern.

Bertha Frieberg (l., 36) und Susanne Schmidt (40) haben sich für das Oben-ohne-Baden in Greifswald eingesetzt und am Ende Erfolg gehabt. © Quelle: Christian Roedel

Das beliebte Bad will seinen Besuchern Spiel und Spaß, Erholung, Entspannung und Ruhe bieten. „Es soll eine Steigerung der Lebensqualität für alle Badegäste erzielt werden. Deshalb ist in allen Räumen auf gegenseitige Rücksichtnahme zu achten“, heißt es in den derzeit gültigen Regeln. Der Aufenthalt sei nur in üblicher Badekleidung gestattet – darunter zählen Badeanzüge, Burkinis, Bikinis sowie Badehosen und -shorts. Die Hausordnung untersagt den Gästen auch alles, „was gegen die guten Sitten verstößt oder Sicherheit, Ruhe und Ordnung im Bad stören kann“.

Rostock: Bürgerschaftsbeschluss notwendig

Die gleichen Regeln bezüglich Kleidung und Verhalten legt der Hansedom Stralsund für seine Besucher fest. Auch im städtischen Neptun-Schwimmbad in Rostock ist „übliche Badebekleidung“ vorgeschrieben. „Es war und ist bislang nicht erforderlich, dies detaillierter zu regeln, da kein entsprechender Bedarf an uns herangetragen wurde“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Von allein wird die Verwaltung die Regeln auch nicht kippen – dafür brauche es eine „Gremienbeteiligung sowie einen Bürgerschaftsbeschluss“.

Bei der Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro, die das Schwimmbad in Gehlsdorf betreibt, sieht man die aktuelle Debatte entspannt. „Oben ohne ist bisher kein Thema für uns, weil es dazu noch nie Nachfragen von Gästen gab“, so Unternehmenssprecher Carsten Klehn. Sollte die Rostocker Bürgerschaft einen entsprechenden Beschluss fassen, „würden wir unsere Schwimm- und Badeordnung anpassen“, erklärt Klehn. Bisher setze man auch in Gehlsdorf auf „übliche Badebekleidung“, auch das bloße Tragen von Unterwäsche zum Schwimmen ist untersagt.

Ahoi in Sellin: Eher Nachfrage nach Bademänteln

Zumindest schon einmal über die neue Greifswalder Regelung gesprochen hat Ulf Steiner. „Wir haben im Team diskutiert und sind uns sicher, dass wir das niemandem verbieten würden“, sagt der Chef des Ahoi in Sellin auf Rügen. In der aktuellen Hausordnung gibt es auch keinerlei Aussagen bezüglich der Bekleidung. Allerdings hätte es auch im Ahoi bisher weder Anzeichen noch Anfragen von Gästen nach oben ohne gegeben.

Im Gegenteil: „Bei unseren Besuchern gibt es keine Ent-, sondern eher Bekleidungswünsche“, so Steiner schmunzelnd. In den vergangenen Wochen sei nämlich die Nachfrage nach Bademänteln zum Ausleihen stark gestiegen. „Bisher hatten wir Bademäntel nur für die Sauna, die waren aber immer schnell vergriffen. Nun haben wir den Bestand erhöht und bieten sie auch für die Badewelt an“, erklärt der Geschäftsführer.

Ob das Greifswalder Modell nun also im Land weitere Oben-ohne-Beschlüsse nach sich zieht, ist offen. Wiro-Sprecher Carsten Klehn ist aber überzeugt, dass es bei diesem Thema – wie in vielen Lebensbereichen – nicht allein auf Paragrafen ankommt, um einen guten Umgang mit den verschiedenen Bedürfnissen zu finden. Dafür brauche es eher „gesunden Menschenverstand und Fingerspitzengefühl – auf allen Seiten“.