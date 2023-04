﻿MV will mehr Nachtzüge: Welche neue Verbindung geplant ist

Abends einsteigen, morgens am Ziel aufwachen: Das Reisen mit dem Nachtzug wird immer beliebter. In MV gibt es bislang nur eine Verbindung von Warnemünde nach Wien. Doch 2024 soll es eine neue Strecke aus dem Nordosten in die Berge geben.

Rostock/Binz. Im Schlaf in die Ferien reisen – mit diesem Versprechen locken Nachtzuganbieter immer mehr Kunden. Doch gerade im Urlaubsland MV sieht es damit bisher schlecht aus. Derzeit gibt es nur eine Nachtzugverbindung von Wien nach Warnemünde. Wer dagegen vom Strand nach Österreich möchte, der muss in Leipzig umsteigen.

Landes-Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) will sich damit nicht abfinden. „Wünschenswert wäre ein breiteres Angebot an Nachtzugverbindungen, um noch mehr Urlauber von dieser Reisemöglichkeit zu überzeugen“, so Meyer. Dazu sei man aktuell auch mit dem Bund über mögliche Anschubfinanzierungen oder eine Senkung der Trassenpreise im Gespräch.

Der Minister ist von den Vorteilen des nächtlichen Reisens überzeugt. „Für Urlauber von und nach Mecklenburg-Vorpommern ist die Reise in einem Nachtzug ein attraktiver Auftakt, um ausgeruht am Ferienort anzukommen. Zugleich sind Nachtzugverbindungen eine klimafreundliche Alternative zum Flugverkehr.“

Nachtzüge in MV: Verbindungen nach Rostock und Rügen

Genauso sieht das Tobias Woitendorf. „Wenn das Auto mit Verbrenner-Motor nicht gewollt ist, die Flugverbindungen nicht ausreichend und die Wege fürs E-Bike zu weit sind, dann ist der Zug für viele Urlauber das Mittel der Wahl“, so der Landes-Tourismuschef. Unabhängig vom Anbieter sei deshalb wichtig, „dass nicht nur Verbindungen in Metropolen geplant werden, sondern auch an die Anschlüsse in Urlaubsregionen wie Rostock oder Rügen gedacht wird“.

Vonseiten der Deutschen Bahn ist derzeit aber kein Ausbau der Nachtzuglinien mit Halt in MV geplant. Dafür soll aber die Verbindung Rostock-Wien zum Ende des Jahres wieder durchgängig sein, sagt ein Bahn-Sprecher. Hintergrund für den aktuell nötigen Umstieg in Leipzig sei die Ausrüstung der Züge mit dem europäischen Sicherheitssystem ETCS. Bei den Verbindungen handle es sich aber auch weiterhin um Züge mit Sitzen ohne Schlafwagen.

Nachtzüge brauchen Schlaf- und Liegewagen

Das sei auch ein Grund dafür, warum die Deutsche Bahn beim Thema Nachtzüge auf Kooperationen setzt. „Man braucht spezielle Fahrzeuge mit Schlaf- und Liegewagen, die im Tagesverkehr nicht eingesetzt werden können. Außerdem sind spezielle Anlagen und Mitarbeiter in den Werken notwendig“, so der Sprecher.

Erfolgreich nachts unterwegs war die Firma „Train4You“. Das Kölner Unternehmen setzte 2021 und 2022 Nachtzüge zwischen Basel und Binz ein und erlebte eine hohe Auslastung. Dennoch gibt es dieses Jahr keine solche Verbindung. „Das liegt an dem erforderlich gewordenen Wechsel der Verkehrstage“, sagt Firmensprecher Eduard Bopp. Dieses Jahr fahre der Nachtzug nur zwischen Lörrach und Hamburg. „2024 ist die Strecke Basel-Binz aber wieder fest geplant“, so der „Train4You“-Sprecher.