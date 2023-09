MV will Wirtschaftskontakte zu Finnland ausbauen – Partnerland der Hanse Sail 2024

Bekämpfung der Schleuserkriminalität

Immer mehr Migranten an Grenze zu MV: So laufen jetzt die Polizeikontrollen

Der Druck an der deutsch-polnischen Grenze in MV wächst, nachdem in Sachsen und Brandenburg die Kontrollen verstärkt wurden. Jetzt erhöht die Polizei auch in MV die Präsenz an der Grenze. Derzeit vergeht kaum ein Tag, an dem keine Migranten aufgegriffen werden.