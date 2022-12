Alle regionalen und lokalen Fernsehsender in Mecklenburg-Vorpommern sind offenbar durch Corona und die Rekord-Inflation finanziell in schwere See geraten. Mit einem Hilferuf wenden sie sich an die Landespolitik. Kann die Insolvenz noch abgewendet werden?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket